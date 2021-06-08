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台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

還鄉（一三）

草白

到現在，起風的日子，魏敏奇還能聞到木頭的芳香。

從前，外婆的村莊裡也有樟樹，村子的東面和西面各有一棵，遙遙相望。現在，大樹拔掉的地方，長出一條高速公路，汽車在上面呼嘯來往，再無片刻安寧。

魏敏奇看著從前生活過的屋子，只感到一種微微的淡漠和驚訝，她不敢相信，自己真的在這裡住過，床底下或許還留著小時候穿過的、斷了帶子的涼鞋。

外祖母晚年時，被家族裡的醜事牽累，受盡屈辱。村人集體疏遠她，在她門前傾潑藥渣。外祖母搬到那間石頭房子後不久，母親也將她送往那裡。那時候，她對外祖母的處境一無所知，全然沉浸在自己的世界裡。

小屋不遠處是竹林，竹林那邊有一條終日歡唱的溪流。春天裡，當竹筍鑽出濕潤的、黑乎乎的泥地，她心裡一陣狂喜，好似邂逅了什麼稀世珍寶。她有一種天生的本領，能從鋪滿青草和竹葉的泥地，準確無誤地捕捉到竹筍鑽出地面的消息，好像來自地下世界的精靈，將誕生的祕密提前告知於她。

天黑了，她還待在那裡，等待那些消息被一一傳遞到她的指尖。有時候等得太久了，眼前只剩一片模糊的綠，分不清是竹葉的綠，還是地上蕨菜的綠。外婆的呼喚聲從林子外面、那間亮燈的屋子裡傳來，她明明聽到了，卻從不去應答。好像只要自己一出聲，奇蹟就會消失，一切都將化為烏有。

當年，嬰孩化作一陣大風離開後，魏敏奇的生活中出現一個巨大的真空地帶，她看著那個孔洞變得越來越大，卻沒有任何東西可以填充它。

就從那個時候開始，丈夫不時外出，從家裡消失一陣。回來時神情憔悴，木訥不語，好似在外面經歷了無數事情。（一三）

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