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邂逅的海（四）

李紀

在一家地面一、二層開設「淳久堂書店」的百貨公司，李溟逛了一下，走到洋食館。簡單地吃了牛肉咖哩飯，坐著看書店裡走動的人。隨手拿起店裡的生活情報PR誌，翻閱著。

沖繩縣立博物館美術館是他預定的行程。

他搭高架電車，在歌町站下車，沿著一條有大型免稅購物中心、百貨公司的大道，走到一座位於庭園中的大型積木狀建築，典雅現代性風格的設計，並置兩個展館。

在飯店的文化導覽簡介看到「徬徨之海，邂逅之海」特展時，他眼睛一亮。

從被海區隔的現實，從屬關係的美術看日本與台灣、沖繩美術，展出作品有台灣的陳澄波多幅。徬徨的主題以戰後現實主義與地方主義，看台灣與沖繩文化生成的反抗與控訴，並述及沖繩與台灣的不可避免關係。邂逅則以越境觸及表現多樣性。

廖修平、謝里法、黃光男、傅申、江明賢、鐘有輝幾位台灣畫家展出作品，標示了自我認同的探索。沖繩畫家作品以尋求沖繩風情為焦點。在「交流」的標題下，李溟看到了：大海聯繫島嶼之間，成為開放的道路，感受到一種動人的詮釋觀點。

進入博物館和美術館共同大廳，寬敞挑高的空間，呈現出館內多重單元的形貌。美術館的特展場所在二樓，抬頭可以看到情境。

搭電梯上樓，進入第一展場，是沖繩畫家南風原朝光的畫。這位畫家戰前在東京活動，曾來台灣展出，已過世。展出的台灣畫家中，陳澄波已過世，戰前也在東京習畫，二二八事件遇害殉難，是傳奇性的畫家，遺留的畫作已成瑰寶，在拍賣市場屢成焦點。

李溟對陳澄波特別注意，他殉難的歷史，他的畫家人生。（四）

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