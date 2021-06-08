變成棍子的男人（一）

趙梅英／圖

戲劇系公布了年度實驗劇展名單，素惜跟日本 同學淳子提交的劇目被選中，將在秋末公演。當下兩人激動相擁，發誓要讓這個以歐美傳統劇場 為核心的學系開開眼界，見識什麼叫東方前衛。

素惜和淳子是系上唯二的亞裔外國學生，結識後自動靠攏，一起邊緣。

世界劇場史課上，馬蔻兒教授開宗明義說本課程只涵蓋西洋戲劇，列舉種種原因，聽來似乎域外學子都應西來朝聖，好好認識從古希臘以來，二十五個世紀的光輝燦爛。提及東亞戲劇，她引用十九世紀的歐洲記載，描述中國戲曲演員的假嗓，像貓被踩到尾巴的尖叫，又說日本能劇的奏樂，像一打餓扁的流浪貓在嗚咽，演員歌聲亦如殺豬哀號。全班同學噗哧一笑，只有她們兩個紅著臉，如坐針氈。教授還自行解套，說固然這些言論表現典型的西方中心主義心態，但民族歌劇是特定文化培養出的，外國的耳朵沒受過訓練就聽不來，美學牴觸感太大。

現在有一片舞台讓她們發揮東亞戲劇的本色了。演出部總管看到她們摩拳擦掌的樣子，霎霎眼說：好好幹，征服他們去！

其實素惜和淳子的導演 經驗都很有限，更不確知如何實現企劃書裡大膽宣稱的「東方前衛」。素惜只修過一些劇場課程，實務經驗也不過是檢場打雜；淳子更矇，她大學學的是哲學，又是天馬行空的性格。所以從評選演員到找後台人手，兩人心裡真沒底。幸好她們的劇目──日本安部公房的〈變成棍子的男人〉──引起洋人同學的好奇，紛紛來探路，沒幾天各門設計師和幕後團隊差不多都招齊了，現在只差演員。

序幕1

試演會上亂哄哄的，不少是衝著校園報紙上「日本前衛戲劇徵求演員」的廣告詞而來的學生，一旁談笑風生，意氣風發，賣弄著你演過的易卜生、我導過的契訶夫，潛台詞是：亞洲劇本能有多難？一旦上台，素惜請他們用肢體動作表現奇詭的劇情（想像你從高樓跌下變成一根棍子落地），他們不是像猴子四處爬跳，就是像小狗嗷嗷滿地打滾，毫無美感和內涵可言。

因此勃魯斯一走進場，立刻引起她倆注意。不只因為他年紀較長，而且氣質矜持，不動聲色。白得發青的方臉下顎寬大，渾水色金髮額際頗高，淡得幾乎不見的金白眉毛下，一雙深邃的銳眼閃爍鐵藍色的寒光，一線薄唇似笑非笑。素惜覺得他像戴著一層面具，人皮做的，從面具後面不時打量著她們。從他的目光裡，她看到自身的青澀──少女般的外國學生自不量力幹起導演來了。

不容發怵，素惜立刻請他上台試演。只見他好整以暇地打開背包，拿出一對雪白的夾腳織布襪穿上。全場都安靜下來，帶著興味觀看。有好半天他肅立不動，身體似有什麼能量在醞釀中，陡然扭曲姿態，頭頸上身凝止，下身蹲步屈膝，開始繞著舞台跑圓場；腳底貼合地板，矮身滑行，像是上了發條的小船，破浪前進。雙眼大睜，凝望空中不知名之處，神情似絕望抑或狂喜，舌頭嗒嗒作響有如鑼鼓點。最後，他步伐緩下，來到舞台中央，兩腿交叉互相一絆，跌成一個跏趺坐姿，頭頸歪垂，表情恢復空無。一時場中靜悄悄的，不知誰呼哨了一聲。

素惜著迷了。自始至終勃魯斯的身體都呈現一種在場的張力，像磁鐵般吸引著每個眼球。淳子用臂彎輕戳她一下，指著他履歷表上的一行字：「曾在日本導演蜷川幸雄的莎劇《暴風雨》中擔綱」。哎呀，上周當代劇場課的教授才提到這位日本前衛導演，現在他的弟子就出現眼前，難怪肢體動作浸潤著日本能劇的儀式感，和歌舞伎的誇張喜趣。

兩人相視一笑，好運呀，找到一位內外兼修的能人了！（一）