我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

萬鑫鑫的陶藝課（一八）

藍曉鹿

「好了。這樣就可以了。可以把陶土移到轉盤上。」雪幫忙鑫鑫把緊實的陶土塊，搬到轉盆上。

「啊？這就可以捏形狀了？太好了！」

「小心一點。」

「不能說話了喔？」

「可以說話的。但是手上要小心。尖叫，然後。」

「然後，媽媽麗就說：叫成那樣。若妳在古時候，當產婆怎麼辦。要把手伸到產婦肚子，把血污雜物清乾淨的。她說的古時候，其實就是她媽媽那一代。對她來說，那就是最古老的時代。」

「幫媽媽麗賣生魚片，就是妳做過的唯一工作？」

「當然不是。通常一失戀的時候，我就去幫忙賣生魚片。媽媽麗其實也很喜歡我去幫忙，但她就是管不住她的唇槍舌劍，槍槍劍劍的都對著我，然後一路追本溯源地到了老芋頭那裡，再從老芋頭那裡順流而下地回到我。另一個重要的支流萬焱焱也斷不會漏了……幾個輪迴下來，就到了我的忍耐極限，我就會去找其他工作：去連鎖書店做倉管啊、到房屋仲介做內勤打單啊，有一次為了賺免費課程，還做過塑身公司的櫃檯……」

「所以也做過其他工作的嘛。」

「不過那些工作都沒做幾天。像我這樣的啊，養在深閨無人識，出門立即搶光光。真的，一出去上班，立即就有……啊！完了！」

「就跟妳說要小心。」

「哎！好好一個鍋，就像我的無數前任一樣，被我弄到夭折了。」看著南方雪皺起的眉頭，鑫鑫連忙補充說：「我的意思是，攔腰折斷了。」

「折了，就壓到底，壓到緊實，再來一次。」

鑫鑫照著做了，從陶土中重新拉出一個陶鍋的胚型來，這個過程讓她開心大笑。（一八）

書店

上一則

百達翡麗年度珍稀工藝展 熊貓懷表等75件絕世珍品展出

下一則

貓要養夢

延伸閱讀

萬鑫鑫的陶藝課（二）

萬鑫鑫的陶藝課（二）
萬鑫鑫的陶藝課（一）

萬鑫鑫的陶藝課（一）
最難忘的家鄉美食 蜆煮芋仔

最難忘的家鄉美食 蜆煮芋仔
好康報您知

好康報您知

熱門新聞

何偉。（取材自微博）

美國作家何偉未獲四川大學續聘 引外界猜測

2021-05-31 11:45
瞿欣怡已能坦然面對自己的中年困境與憂鬱。(記者侯永全／攝影)

兩度掉進黑暗 瞿欣怡移居花蓮享受平靜 不再畏懼

2021-05-31 07:00
舊金山台北經濟文化辦事處科技組長葉至誠（右二）回憶，莊人川（中）慈祥謙虛，樂於幫助後輩。（圖：葉至誠提供）

台裔創投家莊人川73歲癌逝 生前推動新創提攜後進

2021-06-03 20:32

姊妹（上）

2021-06-05 03:02
索福尼斯巴·安圭索拉的自畫像。（孫愷愉．圖片提供）

被遺忘的天才女畫家

2021-05-31 03:02

大嫂

2021-06-03 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光