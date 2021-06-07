萬鑫鑫的陶藝課（一八）

「好了。這樣就可以了。可以把陶土移到轉盤上。」雪幫忙鑫鑫把緊實的陶土塊，搬到轉盆上。

「啊？這就可以捏形狀了？太好了！」

「小心一點。」

「不能說話了喔？」

「可以說話的。但是手上要小心。尖叫，然後。」

「然後，媽媽麗就說：叫成那樣。若妳在古時候，當產婆怎麼辦。要把手伸到產婦肚子，把血污雜物清乾淨的。她說的古時候，其實就是她媽媽那一代。對她來說，那就是最古老的時代。」

「幫媽媽麗賣生魚片，就是妳做過的唯一工作？」

「當然不是。通常一失戀的時候，我就去幫忙賣生魚片。媽媽麗其實也很喜歡我去幫忙，但她就是管不住她的唇槍舌劍，槍槍劍劍的都對著我，然後一路追本溯源地到了老芋頭那裡，再從老芋頭那裡順流而下地回到我。另一個重要的支流萬焱焱也斷不會漏了……幾個輪迴下來，就到了我的忍耐極限，我就會去找其他工作：去連鎖書店 做倉管啊、到房屋仲介做內勤打單啊，有一次為了賺免費課程，還做過塑身公司的櫃檯……」

「所以也做過其他工作的嘛。」

「不過那些工作都沒做幾天。像我這樣的啊，養在深閨無人識，出門立即搶光光。真的，一出去上班，立即就有……啊！完了！」

「就跟妳說要小心。」

「哎！好好一個鍋，就像我的無數前任一樣，被我弄到夭折了。」看著南方雪皺起的眉頭，鑫鑫連忙補充說：「我的意思是，攔腰折斷了。」

「折了，就壓到底，壓到緊實，再來一次。」

鑫鑫照著做了，從陶土中重新拉出一個陶鍋的胚型來，這個過程讓她開心大笑。（一八）