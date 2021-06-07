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還鄉（一二）

草白

但他不喜歡吃海鮮，更喜歡吃肉，吃牛肉和羊肉。這裡根本買不到好吃的牛羊肉。一路上，司機不停地絮叨著自己家鄉的美味，誇讚它們如何鮮美。暮春的風從未關嚴的窗戶裡擠進來，輕撫著她的臉，有股暖烘烘、甜津津的氣息。

窗外，外婆的村莊到了。小路兩邊全是廠房。高速公路將村莊一劈為二。小時候住過的房子仍在那裡，它變得格外低矮，像是擺設；遠遠望去，已經成了田地的一部分。

透過蛛網密布的窗戶，魏敏奇看到房屋內部的場景，她好像不是在觀看與己有關的生活現場，而是影視劇裡的人工布景。她看到爐灶上厚厚的積灰，水缸那邊的地上長出青苔，桌椅板凳歪斜得厲害，給人搖搖欲墜之感。

最觸目的是，外婆織網時所坐的竹椅子幾乎爛穿，露出一個大窟窿。那一刻，她才驚覺外婆已不在人世，而外婆的話「別怕，熬熬就過去了」，還在她耳邊迴響。

有一陣子，她覺得自己快熬不下去了。

孩子出生在一個冬天的早晨。丈夫接她出院那天，天上飄起了雪花，那是那年冬天頭一次下雪。她坐在出租車上，身體軟綿綿的，倚靠在丈夫身上。襁褓裡，嬰孩半睜著眼，打呵欠、皺眉，好似對這個鬧哄哄的世界感到不滿。兩人你看看我、我看看你，都覺得新奇、不可思議。

嬰兒看上去那麼小，孤零零的一個，沒有任何依傍，就像一個透明的玻璃球，隨時可能碎掉。一個月過去，嬰孩仍是小小的、皺巴巴的一個，沒有哭聲，也不怎麼祈食，有時連眼睛也不願睜開。他們日夜守護著，不敢離開半步。但嬰孩還是離開了。那個春天的黃昏，天上颳著大風，他們將她放進一個新鮮的樟木盒子裡，埋在郊外的杉樹林裡。（一二）

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