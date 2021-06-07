我們只好把帶來的東西交給護士，託她轉交給病人，然後我們離開了。

回去的路上，我收到了一條短信。「謝謝你們來看我。」沒有署名，可我知道發資訊的人就是程頌。

「對不起。」我回覆他。我也不知道自己為什麼要跟他道歉。

過了一會，手機 上多了一條短信「那封情書是你寫的，對不對？」

「對。」

「你真的一點都沒有喜歡過我？」

「我不知道。」

「那等我病好了以後，我還能找你喝酒嗎？」

「你確定？不怕我耍酒瘋？」

「確定。你願意嗎？」

「好的。」我按下發送鍵。

他發過來一個笑臉。那是我收到來自於他的，最後一條短信。

兩天以後，程頌死在了醫院裡。死因是高原反應引起的肺水腫。葬禮我沒參加，只是在網上訂購了一捧水仙百合。我還是沒有勇氣在隨花送去的卡片上署名。我想在經年過往中的某個瞬間裡，我是對程頌動過心的。也許是在那個灑滿月光的夜晚，也許是打開他留給我的那箱書的時候，又或者是他在酒店大堂裡，微笑著向我展開雙臂的時候。一瞬，只有一瞬。但也是有過的。即使我始終不願意承認。

事到如今，我依舊找不到一個合適的詞，來準確形容我和程頌之間的關係，我們好似總是在遙遙相望、若近若離。而我在每次想起程頌的時候，都會抬頭望一望天空。有的時候是風雨欲來的陰霾，有的時候是一望無際的清澈。我總覺他還活著，生活在這世界上的，我無法到達的某一處。不管何時何地，只要我想到他，都會如思念壽終正寢的結髮愛人一樣，心中充滿了溫柔的懷念。

這是屬於我一個人的，永遠的祕密。（全文完）