阿尼默／圖

沿著壺屋街漫步，陶瓷店家、咖啡 館，比比皆是。一條寧靜的小街，屋簷下、牆垣蹲踞著一些貓，懶洋洋地曬著陽光。

走了一段路，按照地圖來到與儀公園，映入眼簾的是一部展示的蒸氣火車車頭。一些人在散步，一些人靜靜坐在涼椅上。

李溟邊走邊看，在盡頭找到山之口貘的詩碑。

他看到一個年輕女性在詩碑前，正拿著手機拍照。

看起來是遊客。看到他走近，她轉頭過來，看了一下，露出笑臉。他也回以笑臉，算是打招呼。

他用手勢問：要不要幫她拍照？

她笑著臉，把手機拿給他。

站近詩碑前，她笑臉迎向他。

拍完之後，他交還手機。

「謝謝！」她用中文說。

「台灣 來的？」

應該是。看她的樣子，應該大學畢業不久，很年輕。

「是啊！」

在他鄉異國遇見同樣來自台灣的遊客，感覺更為親切。兩個人交談起來。

「為什麼會來看山之口貘詩碑？」

「上課時，老師曾提到他是一位特別的日本 詩人。來那霸，想說來看看他的紀念物。」

她提到教授現代日本詩歌的老師是一位詩人，在課堂上講了山之口貘的事。在戰爭的時代，一些文學青年離鄉背井，來到東京。拚死拚活，就是要立志成為詩人、作家。有些人潦倒、困頓一生，不改其志。

李溟從話語裡，想到放棄寫詩的自己。

他看著詩碑旁一棵高大的雞冠莿桐，迎春開了一樹的花，葉子幾乎褪盡。葉與花嬗遞的植物性，也顯現在木棉花。小時候在台灣南方，春天來臨時，常見的景象。雞冠莿桐還跟港都幾乎消失的平埔族人有關係，是族群的象徵性形象。

他放棄寫詩，並非因為經濟報償的問題，而是感到詩壇充滿偽善的氣息。鼓聲不響，鑼聲動天。一些在台灣的詩人，反教養惡品質，附和在權力體制，沉淪於商業邏輯。他還因為初生之犢不畏虎，批評了一些問題，被另眼相待。

她說她讀日文系，已進入研究所，也寫詩。

兩人互相告知名字。

他的本名沒有出現在刊物，她不會知道。

她說了她的名字，也說了寫詩的筆名。

沒有什麼印象。

「讀過山之口貘的詩嗎？」

「老師介紹過他的詩〈榻榻米〉，很簡單樸素的一首詩，寫結婚後的生活。他以榻榻米上，從此出現成為丈夫的我和成為太太的她，以及水壺、火盆、鍋子、餐具，呈現與單身時代不同的景況。」

從背包裡，她拿出一本新買的山之口貘全詩集。

「老師還說，像這樣的詩人，日本現在也沒有了。」

李溟想起經歷日本時代的台灣，想像戰前日本時代的琉球，戰後美國託管了一個時期，又成為日本一個縣分的沖繩。

沖繩有許多地方租借給美國，做為空軍基地。那霸機場的軍民共用是其中的一個。美軍經常發生滋擾事件，引發衝突。沖繩的獨立運動醞釀著。

他走近詩碑，靜靜看著刻著的詩行。

詩碑置放在一個小小的平台上，周邊是一些灌木植栽。

公園裡的山之口貘、書店裡的山之口貘。不只沖繩，日本本土的書店，山之口貘的詩集也在架上。

詩人之志在日本是這樣呈現。

她要去縣廳附近的福州園，先走一步。

他想到牧志市場、國際通。兩人各走各的路。

離開與儀公園，李溟循著街道圖走往前去的方向。與其說是城市，更像市鎮，經過的街道兩旁房舍沒有亮麗的景致。牧志市場就像台灣的傳統市場，有攤位、有店家。有點渴的他，在一家咖啡店叫了一杯冰的黑糖咖啡。走了一段路，近中午時分，不覺得餓，而是渴。

漫步走在國際通，其實另一端是縣廳方向。

走過琳瑯滿目的店家，走過一家叫作「唐吉訶德」的百貨公司，陽光照在市街，更顯出明亮的氣氛。（三）