我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

邂逅的海（三）

李紀
阿尼默／圖
阿尼默／圖

沿著壺屋街漫步，陶瓷店家、咖啡館，比比皆是。一條寧靜的小街，屋簷下、牆垣蹲踞著一些貓，懶洋洋地曬著陽光。

走了一段路，按照地圖來到與儀公園，映入眼簾的是一部展示的蒸氣火車車頭。一些人在散步，一些人靜靜坐在涼椅上。

李溟邊走邊看，在盡頭找到山之口貘的詩碑。

他看到一個年輕女性在詩碑前，正拿著手機拍照。

看起來是遊客。看到他走近，她轉頭過來，看了一下，露出笑臉。他也回以笑臉，算是打招呼。

他用手勢問：要不要幫她拍照？

她笑著臉，把手機拿給他。

站近詩碑前，她笑臉迎向他。

拍完之後，他交還手機。

「謝謝！」她用中文說。

台灣來的？」

應該是。看她的樣子，應該大學畢業不久，很年輕。

「是啊！」

在他鄉異國遇見同樣來自台灣的遊客，感覺更為親切。兩個人交談起來。

「為什麼會來看山之口貘詩碑？」

「上課時，老師曾提到他是一位特別的日本詩人。來那霸，想說來看看他的紀念物。」

她提到教授現代日本詩歌的老師是一位詩人，在課堂上講了山之口貘的事。在戰爭的時代，一些文學青年離鄉背井，來到東京。拚死拚活，就是要立志成為詩人、作家。有些人潦倒、困頓一生，不改其志。

李溟從話語裡，想到放棄寫詩的自己。

他看著詩碑旁一棵高大的雞冠莿桐，迎春開了一樹的花，葉子幾乎褪盡。葉與花嬗遞的植物性，也顯現在木棉花。小時候在台灣南方，春天來臨時，常見的景象。雞冠莿桐還跟港都幾乎消失的平埔族人有關係，是族群的象徵性形象。

他放棄寫詩，並非因為經濟報償的問題，而是感到詩壇充滿偽善的氣息。鼓聲不響，鑼聲動天。一些在台灣的詩人，反教養惡品質，附和在權力體制，沉淪於商業邏輯。他還因為初生之犢不畏虎，批評了一些問題，被另眼相待。

她說她讀日文系，已進入研究所，也寫詩。

兩人互相告知名字。

他的本名沒有出現在刊物，她不會知道。

她說了她的名字，也說了寫詩的筆名。

沒有什麼印象。

「讀過山之口貘的詩嗎？」

「老師介紹過他的詩〈榻榻米〉，很簡單樸素的一首詩，寫結婚後的生活。他以榻榻米上，從此出現成為丈夫的我和成為太太的她，以及水壺、火盆、鍋子、餐具，呈現與單身時代不同的景況。」

從背包裡，她拿出一本新買的山之口貘全詩集。

「老師還說，像這樣的詩人，日本現在也沒有了。」

李溟想起經歷日本時代的台灣，想像戰前日本時代的琉球，戰後美國託管了一個時期，又成為日本一個縣分的沖繩。

沖繩有許多地方租借給美國，做為空軍基地。那霸機場的軍民共用是其中的一個。美軍經常發生滋擾事件，引發衝突。沖繩的獨立運動醞釀著。

他走近詩碑，靜靜看著刻著的詩行。

詩碑置放在一個小小的平台上，周邊是一些灌木植栽。

公園裡的山之口貘、書店裡的山之口貘。不只沖繩，日本本土的書店，山之口貘的詩集也在架上。

詩人之志在日本是這樣呈現。

她要去縣廳附近的福州園，先走一步。

他想到牧志市場、國際通。兩人各走各的路。

離開與儀公園，李溟循著街道圖走往前去的方向。與其說是城市，更像市鎮，經過的街道兩旁房舍沒有亮麗的景致。牧志市場就像台灣的傳統市場，有攤位、有店家。有點渴的他，在一家咖啡店叫了一杯冰的黑糖咖啡。走了一段路，近中午時分，不覺得餓，而是渴。

漫步走在國際通，其實另一端是縣廳方向。

走過琳瑯滿目的店家，走過一家叫作「唐吉訶德」的百貨公司，陽光照在市街，更顯出明亮的氣氛。（三）

日本 台灣 咖啡

上一則

百達翡麗年度珍稀工藝展 熊貓懷表等75件絕世珍品展出

下一則

貓要養夢

延伸閱讀

日「國寶級帥哥」口罩沒戴好 約會到處跑…這次確診了

日「國寶級帥哥」口罩沒戴好 約會到處跑…這次確診了
日本女高中生瘋「熱熔膠眼淚妝」 網友嚇壞：像А片

日本女高中生瘋「熱熔膠眼淚妝」 網友嚇壞：像А片
《老照片說故事》母親的日本留學路

《老照片說故事》母親的日本留學路

美國國運失去的20年 讀後感

美國國運失去的20年 讀後感

熱門新聞

何偉。（取材自微博）

美國作家何偉未獲四川大學續聘 引外界猜測

2021-05-31 11:45
瞿欣怡已能坦然面對自己的中年困境與憂鬱。(記者侯永全／攝影)

兩度掉進黑暗 瞿欣怡移居花蓮享受平靜 不再畏懼

2021-05-31 07:00
舊金山台北經濟文化辦事處科技組長葉至誠（右二）回憶，莊人川（中）慈祥謙虛，樂於幫助後輩。（圖：葉至誠提供）

台裔創投家莊人川73歲癌逝 生前推動新創提攜後進

2021-06-03 20:32

姊妹（上）

2021-06-05 03:02
索福尼斯巴·安圭索拉的自畫像。（孫愷愉．圖片提供）

被遺忘的天才女畫家

2021-05-31 03:02

大嫂

2021-06-03 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光