萬鑫鑫的陶藝課（一七）

「我氣炸了。那天還下起了午後雷陣雨，我寧願全身淋濕了，也不去騎樓底下，同他站在一起。後來回去發高燒，死也不肯同媽媽麗一起出門，非要他答應了，再也不可靠近學校，才和媽媽麗出門去看巫師。」

「啊？萬伯伯一定很難過吧！」

「他哪裡會難過。若他有靈魂，剛好飄過這山腳下，聽見老師把他從阿祖降成了伯伯，他該笑得合不攏嘴吧！」

南方雪往桶裡加入了水。

「讓爸爸高興一下，有什麼關係的，妳這個小丫頭。好了，現在，看我怎麼揉捏陶土，照著我演示的做。」

鑫鑫試著把手伸入濕土中。「啊油！咦油！這又冷又膩的，簡直和把手伸到魚肚子裡似的。」

「先揉緊實，再用線切，再拿起來，重重摔下去，把裡頭的氣要盡量排出來。『啊油』、『咦油』地叫什麼，又不是排妳肚子裡的氣！」

「若能排我肚子裡的氣，那倒是再好不過的。我得用十倍的力氣摔下去！雪老師，妳把手伸到又濕又黏的陶土裡，為什麼不會尖叫啊？」

「這是工作。妳難道沒有做過其他工作嗎？工作上要做許多平常不能做的事，不是嗎？」

「我的人生通常是這樣的，有男朋友寵我的時候，戀愛就是我的正職；另一種狀態，就是在兩段戀愛的過渡時間，我就去幫媽媽麗賣生魚片。老芋頭寵我，媽媽麗可是一點也不寵我的。她很把我當員工看的，什麼她不想做的事都讓我去做。比方說，她貪便宜，買回來整條沒有處理的魚。她在魚鰓下方用利刀快速劃一道口子，剩下就是我的事了。我要伸手去魚肚子裡，把魚心、魚肺、魚腸子、魚肝連，都統統撈出來。雖然被我剖腹掏心的魚少說也有八百隻了，但每次把手伸到魚肚子裡，我依然忍不住驚聲尖叫。」（一七）