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還鄉（一一）

草白

勞動時，外祖母昂著頭、瞇縫著眼，一副旁若無人的表情，好像自己所行的是世上最榮耀、最貴重的事。魏敏奇也會織網，閉著眼睛也能織。可她不喜歡織網，總覺得那是世界上最簡單、最枯燥的事。她想做更有意義的事。那時候，她以為的有意義的事情肯定不是擦玻璃。那有什麼意思，擦乾淨了還會變髒，甚至更髒，就像什麼也沒做。

現在，她就幹著這樣的活，站在一面面髒透的玻璃窗前，直到將它們擦得透亮，映照出所有的光，她的內心似乎也隨之變得亮堂。

幾個星期後，魏敏奇去老家參加一位遠房親戚的葬禮。死者九十六歲，與外祖母同輩，也算壽終正寢。葬禮上，從前一起長大的表姊、表妹們都帶著各自的伴侶回來了，還有他們的孩子，都是十歲上下、活蹦亂跳的年紀。說是葬禮，更像是家族聚會，並無一點悲傷的氣氛。有位叫虹的表姊告訴她，她外祖母所在的村莊前幾年拆掉了。

那一刻，她腦子裡「轟」的一聲響。

虹表姊又說，因為，高速公路要經過那裡。

老人家的房子還在，它離村莊有點遠，沒拆到呢！

……

那個一閃而過的念頭，讓魏敏奇決定去那裡看一眼。葬禮結束後，她在酒店包廂裡吃完中飯，謝絕了虹表姊的邀請，叫了輛滴滴快車，躡手躡腳地坐了上去，好似懷著某種不可告人的目的。

司機是外地人，與她年紀相仿，一問才知道，恰是她離開家鄉那年，他來此地定居。她很想與這個外鄉人，聊一聊自己故鄉在這些年的變化，她的記憶早已殘缺不全，且都停留在過去。司機卻告訴她，他對這裡並不熟，開快車前在一家塑料廠裡沒日沒夜地幹活，只知道菜場裡有很多海鮮。（一一）

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