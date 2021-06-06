眾人拍手叫好。他在連著大螢幕的電腦上搗鼓了一陣。一個人的聲音傳了出來。

是程頌。

視頻裡，他瘦了，也黑了。他說自己現在在做背包客，下一站的目標是西藏。他說越是在社會上行走，他越是感覺到年少同窗情誼的可貴。他說自己衷心地祝福在場的所有人，他說下次再聚的時候，他一定會參加。

末了，他忽然對著鏡頭調皮地一笑，說：「你也在，對不對？記不記得你問我的那個問題，我是怎麼回答的？我說：『那如果是你，你願意嗎？』可惜你拒絕了。不管怎麼樣，我都祝你幸福。」

他的這句指向不明的話惹得眾人開始起鬨。大家七嘴八舌地猜測這位到處留情的公子又招惹到了誰。我望向水媛、茹馨和于夢然。她們的臉上都帶著時過境遷、內心平靜，只剩祝福的微笑。我也跟著眾人一起猜測嘻笑，然後，有什麼東西在我的腦子裡炸開了。我四處看看，強裝鎮定。那天晚上的有些片段一點一點地清楚了起來。我如坐針氈，同學會一結束，我就找了個藉口溜了。沒人在意我的離開。當然也不會有人想到，我就是程頌口中的那個「你」。

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春節剛過完，我在群裡看到了一條消息，說程頌在西藏病了，現在被送回了當地的醫院。我聯繫了水媛、茹馨和于夢然，問她們是否願意，和我一起去醫院裡看看老同學。我覺得她們肯定會拒絕，可誰知道她們卻都同意了。

去探望的那天，我們四個人提著果籃、拿著鮮花，卻被護士擋在了病房門口。她說病人現在的情況非常不穩定，而且病人已經提前告知院方，除了他的父母以外，他拒絕任何人的探視。（八）