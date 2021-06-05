我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

萬鑫鑫的陶藝課（一六）

藍曉鹿

「意思是說，男人都很寵妳囉！」

「是我生命中的第一個男人，不是初戀，而是媽媽麗口中的老芋頭，把我寵成一個公主的。後來男人們的寵，不過是順應傳統，而我容許他們寵，就是給他們最大的賞賜。」

「哇，這還真是公主的口氣啊！」

「老師妳知道嗎？老芋頭過去最大的心願就是去接我下學。本公主不准！一下課就躲去棕櫚樹後面，不叫他找到。」

「為什麼？」

「因為他臉上總是紅紅的，不好看的紅，很像風中的臘肉。那是被戰火熏出來的。他是個老兵，經歷過內戰後去台灣的。」

「因為老爸不好看，所以妳不讓他去接妳？」

「不單是醜，他還非常的老。媽媽麗生我的時候，老芋頭就六十六歲了。等到我上國小的那會兒，他已經七十多了。我第一天去上學，他開心得好像他去上學似的。到了放學的時間，他早早就去了學校。同學的爸爸、媽媽都規規矩矩立在校門口，因為有個校警和他一樣，也是老兵，就放了他進去學校裡頭。他找到我的教室，把臉緊貼在窗戶玻璃上，簡直好像長著巨大吸盤的罕見魚類。靠窗的小女生嚇哭了。」

「真的假的？」

「真的。老師過去了解發生了什麼事，然後對著我這邊說：『萬鑫鑫，妳阿祖來了。』雪老師，妳聽得懂嗎？阿祖不是我爺爺喔，是我太爺爺的意思。」

「那位老師怎麼也不弄清楚就這麼說。」南方雪說著，用一個中號的桶子裝了大半桶的陶土。

「此後，再也不許他去學校。結果哪，他索性把牛肉麵攤停到學校對面雜貨鋪的騎樓，一邊做生意，一邊往學校大門這頭張望。煮麵的熱蒸氣叫他頭頂的闊邊草帽歪去一邊，立即又被同學認出來了。他們大叫著：『萬鑫鑫，妳阿祖在賣牛肉麵！』」（一六）

台灣

上一則

中國粽子尋覓

下一則

繡花枕頭

延伸閱讀

萬鑫鑫的陶藝課（二）

萬鑫鑫的陶藝課（二）
拜登、文在寅齊蹲下與韓戰老兵合影 紀念美韓同盟70年

拜登、文在寅齊蹲下與韓戰老兵合影 紀念美韓同盟70年
英勇表現70多年後 韓戰老兵獲頒榮譽勳章

英勇表現70多年後 韓戰老兵獲頒榮譽勳章
九旬老兵的生日

九旬老兵的生日

熱門新聞

何偉。（取材自微博）

美國作家何偉未獲四川大學續聘 引外界猜測

2021-05-31 11:45
瞿欣怡已能坦然面對自己的中年困境與憂鬱。(記者侯永全／攝影)

兩度掉進黑暗 瞿欣怡移居花蓮享受平靜 不再畏懼

2021-05-31 07:00
倩華／圖

我家廚神

2021-05-29 03:02

兩位白人上司

2021-05-29 03:01
舊金山台北經濟文化辦事處科技組長葉至誠（右二）回憶，莊人川（中）慈祥謙虛，樂於幫助後輩。（圖：葉至誠提供）

台裔創投家莊人川73歲癌逝 生前推動新創提攜後進

2021-06-03 20:32
索福尼斯巴·安圭索拉的自畫像。（孫愷愉．圖片提供）

被遺忘的天才女畫家

2021-05-31 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺
快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認
搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆

搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆