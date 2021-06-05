萬鑫鑫的陶藝課（一六）

「意思是說，男人都很寵妳囉！」

「是我生命中的第一個男人，不是初戀，而是媽媽麗口中的老芋頭，把我寵成一個公主的。後來男人們的寵，不過是順應傳統，而我容許他們寵，就是給他們最大的賞賜。」

「哇，這還真是公主的口氣啊！」

「老師妳知道嗎？老芋頭過去最大的心願就是去接我下學。本公主不准！一下課就躲去棕櫚樹後面，不叫他找到。」

「為什麼？」

「因為他臉上總是紅紅的，不好看的紅，很像風中的臘肉。那是被戰火熏出來的。他是個老兵，經歷過內戰後去台灣 的。」

「因為老爸不好看，所以妳不讓他去接妳？」

「不單是醜，他還非常的老。媽媽麗生我的時候，老芋頭就六十六歲了。等到我上國小的那會兒，他已經七十多了。我第一天去上學，他開心得好像他去上學似的。到了放學的時間，他早早就去了學校。同學的爸爸、媽媽都規規矩矩立在校門口，因為有個校警和他一樣，也是老兵，就放了他進去學校裡頭。他找到我的教室，把臉緊貼在窗戶玻璃上，簡直好像長著巨大吸盤的罕見魚類。靠窗的小女生嚇哭了。」

「真的假的？」

「真的。老師過去了解發生了什麼事，然後對著我這邊說：『萬鑫鑫，妳阿祖來了。』雪老師，妳聽得懂嗎？阿祖不是我爺爺喔，是我太爺爺的意思。」

「那位老師怎麼也不弄清楚就這麼說。」南方雪說著，用一個中號的桶子裝了大半桶的陶土。

「此後，再也不許他去學校。結果哪，他索性把牛肉麵攤停到學校對面雜貨鋪的騎樓，一邊做生意，一邊往學校大門這頭張望。煮麵的熱蒸氣叫他頭頂的闊邊草帽歪去一邊，立即又被同學認出來了。他們大叫著：『萬鑫鑫，妳阿祖在賣牛肉麵！』」（一六）