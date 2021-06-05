丈夫離開了。魏敏奇坐在客廳沙發上，身體隨著蓋在人造革上的沙發巾不斷下滑，好似身陷沙堆裡，無力自拔。這一次，丈夫在紙條裡乾脆告訴她，一年前，他加入一個特殊的尋人平台，針對全國各地走失的聾啞人。此次正好有人在平台上發布了一條視頻，那上面的人很像他母親。他要趕過去看看。

白色A4紙上，只有蛇行般寥寥幾行字，並沒有說他要去哪裡、什麼時候回來。它們歪歪扭扭，好似春天河岸邊被狂風吹拂的柳枝，她的心因此被鞭打得傷痕累累。她把那上面的字看了無數遍。有時候，她感到丈夫還會回來，這一切完全取決於她。

幾天之後，當她在臥室抽屜裡發現丈夫的手機 時，臉色瞬間變得慘白。那一刻，她感到世界在旋轉，她正被拋離急遽行駛的軌道，平生第一次感到無處可去。

那天，她站在十二層高樓上擦拭玻璃窗。

那天，窗外呼嘯的風，讓她想起早逝的外祖母。

八歲那年，她被母親丟在外祖母的房子裡。那是一間孤零零的石頭平房，立在稻田和風的中央。經常有勞作的農人路過家門口，停下腳步，往她們屋裡張望。還有流浪漢、拾荒者不時地出現在窗戶外面，發出奇怪的叫聲。

她們坐在餐桌前就能看到窗外的風景。春天，麥浪翻滾，黃燦燦的油菜花在風中搖曳，送出醉人的芳香。到了夏天的晚上，外祖母將板凳搬到門前空地上，兩人看路邊草地上螢火蟲飛舞，亮光點點，腳下燃燒的乾艾草是用來驅蚊的，卻熏得她淚水漣漣。

無論遇到什麼事情，外祖母總是說：別怕，熬熬就過去了。

如果能找到一兩樣事情做做，就過得更快了。

──外祖母的事情是編織魚網，梭子穿過墨綠色網繩，發出「擦擦擦」的聲響。（一○）