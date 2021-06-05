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心雲（七）

桑文鶴

我深呼了一口氣說：「水媛、茹馨，還有于夢然。你怎麼老是和我身邊的女孩糾纏不清？」

我喝得有點高了，口氣也有點衝。他沒有回答我的問題，嘴角邊一直掛著清苦的微笑。

第二天醒來，我已經睡在了酒店的房間裡。做夜房的阿姨說是程頌拜託她，把醉醺醺的我扶進了房間安頓好的。我在那家酒店住了三天，我沒有再和程頌單獨出去吃過飯。只是每次出入酒店，路過前檯，如果他碰巧也在，我們會簡單地互相微笑，點頭致意。

退房的那天，程頌沒有上班。我拜託前檯的工作人員把一個信封交給程頌。信封裡是一張卡片。內容是謝謝他那天的款待，還有如果我因為喝多了，說錯了什麼話，還希望他不要介意。希望如果他有機會去我的城市玩，可以和我聯繫。我還附上了我的手機號。

可他從來沒有聯繫過我。

半年後，我們公司又有幾個同事要去他所在的城市出差。我打電話到那家酒店，想直接找他訂房，可卻被告知，他三個月以前已經離職了。

5

到了那年的元旦，以前學院裡同系同級畢業的同學們搞了個聚會，我也去了。在聚會上見到了水媛、于夢然，還有茹馨。水媛已經是兩個孩子的媽，于夢然的女兒也好幾歲了。茹馨據說剛剛結婚，手上的鑽戒晃得人眼暈。只有我，清心寡慾，了無牽掛。

系裡的男生本來就不多，所以有誰沒來，大家很快都能猜出來。主持同學會的是當年班上的一個活寶男同學。他現在開了家婚慶公司，自己還做雙語主持。他很會炒熱氣氛，一會煽情、一會搞笑，弄得大夥一會哭、一會笑的。到了快散場的時候，他突然說：「有一位同學，雖然不能親自來參加今天的聚會，但他錄製了一段視頻，讓我一定要放給大家看。」（七）

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