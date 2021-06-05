阿尼默／圖

二月的一個午後，冬末初春的陽光照在那霸港灣，海水像一片藍色織錦漂浮著。剛辦妥入房手續的李溟，進了房間，放下行李，看了看房間的溫泉。浴池，沖繩的陶甕形式，在陽台一側，說是室內也是室外。走到陽台，扶著欄杆，一眼望去，開闊的風景在眼前一亮。

這是一家那霸難得一見的溫泉飯店，名為瀨長島。其實是在緊鄰的豐見市。

他下飛機，入境後，搭乘高架電車到赤嶺站，轉接駁車到飯店，不到一小時。辦妥手續等待入房時，他約略看了一下大廳的裝飾，與日本本土的溫泉飯店不太一樣的是，較具現代風格。一些沖繩的傳統語彙隱含在裝飾的邊邊角角，仍然看得出特殊的風味。

爆炸性的轟隆聲，吸引了李溟的眼光。

原來是機場 跑道正在起飛的戰鬥機，快速地在跑道衝刺。離地升空後，聲音漸漸遠去消失。

在飛機上吃了盒餐三明治，不覺得餓，但有一些睏意。

躺在床上，就這麼睡著了。

醒來時，也聽到戰鬥機起飛的聲音。

李溟起身，換了休閒服裝。下樓，在咖啡 廳叫了一杯咖啡。

他在架上拿了一本市區觀光的小冊子，喝咖啡時，一面翻閱著。

咖啡廳裡有些客人在聊天，看起來是日本本土來度假的遊客。這裡是他們的南國，台灣 也曾經是，但那已是歷史。

記得，初來沖繩是多年以前的事了。那時，他進入台北一家廣告公司，擔任文案工作。上班不久，公司的團體旅遊來了沖繩，在南部的幾個景點留下足跡。

記憶裡的姬百合紀念館是一群女護士殉難的故事。他還買了一本英文版《舉白旗的少女》，說的是美軍登陸沖繩時火攻山洞裡避難群眾，一位勇敢的女孩手舉綁有白色布巾的木桿，奔跑出來，要求美軍不要虐殺無辜的二戰故事。

從沖繩旅行回來後不久，他的職位被升任為企畫部門主管，面對的是更為繁忙的工作。

家裡也催促他結婚成家。

一位原本交往的女友，出國去了。她寫了一些詩，兩人的相識緣於文學活動場合。

父親的友人介紹一位已在美國修得碩士學位、讀企管的女子。安排在飯店的餐廳見面，算是相親。拗不過家人的好意，見面是見面了，但他並沒後續動作，算是不了了之。

這一年過年，他沒有回去南部的家，自己一個人跑到那霸，想藉著假日散散心。

在旅遊資訊看到瀨長島這家飯店有溫泉風呂，訂了三天兩夜的行程。從桃園機場飛那霸，不到一小時就到了。離開台灣，避離了生活的日常性，一個人輕鬆自在。

他喜歡這樣的自在，喜歡這樣孤獨一個人的旅行。

飯店前方，隔著一條路，是順向的斜坡。斜坡上是幾排白色建築形成的商店街，取名小希臘，煥發著東南歐的度假風情。趁著搭接駁車到赤嶺車站的等候時間，李溟去繞了一下，看到一些遊客在不同的店裡進進出出，有些人在咖啡館聊天，也有人在冰淇淋店前談笑。

走回飯店，搭上接駁車，十多分鐘就到赤嶺車站。

高架電車從機場到首里城，只有一條線，對來到那霸自由旅行的人，方便不少。

李溟買了二日周遊券，想隨興到處走走。

從高架電車可以俯瞰那霸這個城市，放眼望去，沒有看到高山，可以看到河海，建築物像日本本土，灰色、白色居多。一些高樓散置在平房、公寓之間。一些小汽車穿行在街道，像玩具一樣。大多是白色的，少有台灣常見的名車。

可以看到賣場前的廣場停放整排像火柴盒一樣的小汽車。一些家庭主婦從賣場推出購物車，把東西放進車子。（一）