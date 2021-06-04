萬鑫鑫的陶藝課（一五）

但這山火 似乎和附近的居民們達成了一個神祕協議，只在山區燃燒，到山腳下住著人的社區，便停止了。

只有她的那輛小白車不守協議，莽撞地把頭戳到了居民的牆壁裡，屁股留在外頭。然後，不知怎麼的，鑫鑫突然就覺得那台小白車就是她自己：來電影 學院混了一年半，清醒的時候，她知道自己無望混進好萊塢，但她又不願退回到潮濕得床墊上長得出香菇的雞蛋 殼上。她以三十九歲的「高齡」，好像初戀般地熱切戀愛著，或許就是因為激情讓她忘記了自己被卡住的處境。現在一隻散步的火雞卻逼著她面對平常不願面對的：她的人生卡殼了，在一處前不著電影村、後不著喝酒店的神奇地帶，進也進不了，退也退不得。

她又懷恨起那隻火雞來。偏偏這時南方雪在屋裡探出頭來問：「妳想到要做什麼了嗎？」

鑫鑫賭氣地大聲回答說：「做一個陶鍋。」心想，逮到機會，偏把那隻攔路雞燉了不可。

南方雪連聲說好，還說陶鍋雖然看起來形體很大，但是技術上並不十分困難。過了一會兒，也走了出來，手上拿著一條米白色的細布圍裙。圍裙上過漿，熨得齊齊整整，在前方腰部的地方，還裝了一條寸寬的黃色牛皮帶，安著可調長度的金屬搭扣。

鑫鑫看了一眼：「這是妳為學生備好的圍裙？也太精緻了。我身上這件校園、夜店皆可混的牛仔外套，更像圍裙吧！」

南方雪走近來：「那是妳的隨興穿搭風。還是護著一點吧！」說著就幫忙把圍裙套到鑫鑫身上，並調好了搭扣位置。

「哇，這輩子還沒有女人這樣寵過我哪。」（一五）