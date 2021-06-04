有時候，擦著、擦著，那張蒼老、布滿汙垢的臉會從逐漸變得明亮的玻璃窗內映照出來。這帶給她一種奇怪的感覺，好像老太太一直待在她身邊，她的出現與否完全取決於她的態度。

丈夫的工作並不順利，他跑得很多，但遭客戶投訴也多。一個月下來，他不僅沒有賺到多少錢，還被平台警告了。

他在路上花的時間太長了。

客戶們都等不及。

他好像不是在送外賣，而在偵查地形。

──後來，魏敏奇找到丈夫的同事，他們如此跟她說。

丈夫做了三個月的美團騎手，縣城的大街小巷、犄角旮旯，都跑遍了。估計，也見了不少人，形形色色的人。

你不是在工作，是在尋找你母親吧？

那天黃昏，她實在忍不住了，對著正在玄關處換鞋的丈夫說道。

丈夫停下換鞋的動作，回頭望了她一眼，臉上的表情頓時收緊了、消失了。他面無表情地看著她，好像在思索是不是要將眼下的動作進行下去。他嘴裡吐出一句乾巴巴的話，並沒有明確的意思──僅僅是對她問話的機械回應。他沒有隱瞞什麼，但也不便暢所欲言，似乎那是一件令人羞恥的事。

他只淡淡地說：我沒有辦法不那麼做。

你應該知道的。

那天晚上，魏敏奇第一次感到丈夫在房間裡的活動變得小心翼翼。往常，他把自己關在書房裡，在新買的電腦上敲敲打打。這一次，敲打聲明顯變輕了。但期待中的場景始終沒有出現。丈夫還在那個世界裡，沒有走出來，更沒有將她接納進去。

直到那天，她擦完玻璃回家，預想中的事情終於發生了。

書房收拾乾淨了，台式電腦被罩上防塵罩，屋裡的家具擺設仍然照舊。（九）