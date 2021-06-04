我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

還鄉（九）

草白

有時候，擦著、擦著，那張蒼老、布滿汙垢的臉會從逐漸變得明亮的玻璃窗內映照出來。這帶給她一種奇怪的感覺，好像老太太一直待在她身邊，她的出現與否完全取決於她的態度。

丈夫的工作並不順利，他跑得很多，但遭客戶投訴也多。一個月下來，他不僅沒有賺到多少錢，還被平台警告了。

他在路上花的時間太長了。

客戶們都等不及。

他好像不是在送外賣，而在偵查地形。

──後來，魏敏奇找到丈夫的同事，他們如此跟她說。

丈夫做了三個月的美團騎手，縣城的大街小巷、犄角旮旯，都跑遍了。估計，也見了不少人，形形色色的人。

你不是在工作，是在尋找你母親吧？

那天黃昏，她實在忍不住了，對著正在玄關處換鞋的丈夫說道。

丈夫停下換鞋的動作，回頭望了她一眼，臉上的表情頓時收緊了、消失了。他面無表情地看著她，好像在思索是不是要將眼下的動作進行下去。他嘴裡吐出一句乾巴巴的話，並沒有明確的意思──僅僅是對她問話的機械回應。他沒有隱瞞什麼，但也不便暢所欲言，似乎那是一件令人羞恥的事。

他只淡淡地說：我沒有辦法不那麼做。

你應該知道的。

那天晚上，魏敏奇第一次感到丈夫在房間裡的活動變得小心翼翼。往常，他把自己關在書房裡，在新買的電腦上敲敲打打。這一次，敲打聲明顯變輕了。但期待中的場景始終沒有出現。丈夫還在那個世界裡，沒有走出來，更沒有將她接納進去。

直到那天，她擦完玻璃回家，預想中的事情終於發生了。

書房收拾乾淨了，台式電腦被罩上防塵罩，屋裡的家具擺設仍然照舊。（九）

上一則

《老照片說故事》軍挎情結

下一則

昨日

延伸閱讀

美團CEO禍從口出？王興引用「焚書坑」恐步馬雲後塵

美團CEO禍從口出？王興引用「焚書坑」恐步馬雲後塵
一天賺41元… 體驗送外賣的官員 身後的真騎手

一天賺41元… 體驗送外賣的官員 身後的真騎手
騰訊等13網路平台遭約談 「被國有化」前奏？

騰訊等13網路平台遭約談 「被國有化」前奏？
美團涉壟斷遭調查 大摩估罰46億人民幣

美團涉壟斷遭調查 大摩估罰46億人民幣

熱門新聞

何偉。（取材自微博）

美國作家何偉未獲四川大學續聘 引外界猜測

2021-05-31 11:45
瞿欣怡已能坦然面對自己的中年困境與憂鬱。(記者侯永全／攝影)

兩度掉進黑暗 瞿欣怡移居花蓮享受平靜 不再畏懼

2021-05-31 07:00
倩華／圖

我家廚神

2021-05-29 03:02

兩位白人上司

2021-05-29 03:01
索福尼斯巴·安圭索拉的自畫像。（孫愷愉．圖片提供）

被遺忘的天才女畫家

2021-05-31 03:02

買豆腐的掙扎

2021-05-30 02:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種
拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用
台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升