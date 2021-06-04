正焦頭爛額的時候，從後面走出來了一個男人。他穿著黑色的西服，前檯的人叫他經理。

「程頌。」我叫他。

他顯然是吃了一驚。

「高正雯。」他上上下下打量我一番，確定是我以後，他快步從前檯裡面走了出來。

他朝我張開雙臂，我沒拒絕。我們在酒店的大堂裡簡單地擁抱。

「怎麼老是在意想不到的地方遇見你。」鬆開我的時候，他說。

「你在這裡工作？」我問他。

「是啊！有一年多了。你呢，怎麼會來這裡？」

「我來出差。」

「真不錯，看你這樣子也應該是出息了。」他看了看手表，「我還有兩個小時下班，怎麼樣，晚上一起吃個飯？」

「好啊！」我笑著說，「好久沒有和人聊天了。」

我跟著他，去了酒店附近的一個小酒館。吃著小菜、品著小酒，我們聊了很久。說起當年的外語學院，說起了他收到的那封情書。後來他還提到了方東陽。

「你猜猜方東陽現在在做什麼？」他問我。

「還在玩音樂嗎？」

他搖搖頭，哈哈大笑了起來。「那小子現在在做公務員，整天謹小慎微、兢兢業業的。想不到吧？」

我也笑著搖了搖頭。

酒過三巡，我覺得酒精在我的體內燃燒。我說：「我有兩個八卦 問題想要問你。」

他說：「你問吧！」

「第一個，于夢然為什麼會嫁給別人？」

他笑著放下手裡的杯子。「心動很容易，但不是全部。也許我只是喜歡上了我想像中的那個她。可時過境遷，她已經不再是以前的她，我也不再是當時的我了。」

我在桌子這頭微微嘆氣。他苦笑了一下，問：「你的第二個問題是什麼？」（六）