阿尼默／圖

那個春天，島上的橄欖樹開花了，空氣裡瀰漫著濃郁的芳香。他給了她一個華麗的婚禮。

婚禮前，嘉黎心中有幾分忐忑，她知道他在國內錯綜複雜的故事。他與人合夥開公司，卻遭人陷害。事情敗露後，老闆想讓他去頂罪，說什麼，出獄後不會虧他，給他加倍的賠償。他在關鍵時刻發現老闆要害他，於是懸崖勒馬。

他在述說這個事件的時候，淡定沉著，讓嘉黎覺得全世界都在冤枉他。他在她的心中就是一個頂天立地的男子漢。

婚禮隆重盛大，邀請了所有華人朋友，朋友多是新移民。嘉黎有個女性朋友叫榴蓮，特別具有鑽研的精神，喜歡問一些帶深度的問題，比如：「婚禮不等於婚書，你們在島上領了結婚證嗎？」還有什麼：「蕭雄在美國不是個貨車司機嗎？怎麼一上島就能砸錢買現房？」

那些話像風過亂林，陣陣落在嘉黎的耳邊，響起颼颼的聲音。心頭雖然攪起一團塵土，但是嘉黎還是決定放下，沒必要當面質問丈夫。他們已是夫妻了，已經昭告天下了，何必還在乎那張紙呢？既然蕭雄還有案子懸在國內，不能輕易走動，她不能給他添堵。

蕭雄跟人合夥經營一家水果加工廠，產品在市場漸漸看好。嘉黎沒多久考了駕照 ，開上了自己的寶馬，不再依賴蕭雄當司機。她常去一個華裔女畫家的工作室裡幫忙，跟她學油畫，日子充實而瀟灑。

黃昏夕陽的光，落在畫室的調色板上，炫目的光讓嘉黎眼前一陣花。她抬頭看窗外，一隻金絲雀立在橄欖樹枝上，正好與她對視。橄欖樹枝晃了兩下，金絲雀突然飛了，嘉黎的目光追著牠，消失在海天交接處。那裡孤帆遠影、長空無際，讓人生出悠悠的嗟嘆：為什麼要流浪遠方？

那日畫家告訴嘉黎，Canary在英文的意思是金絲雀，但在西班牙語的意思是狗。早期的開拓者發現，島上到處奔跑著凶猛的野狗，金絲雀島在西班牙人的眼裡就是狗島。

嘉黎回家對蕭雄說：「好好的金絲雀島，怎麼就成了狗島？如果當年三毛把它直譯成狗島，還有浪漫風情嗎？」

蕭雄輕柔撫摸嘉黎的肚皮說：「狗島就狗島吧！我們女兒屬狗，很快就要生在狗島。」

女兒快滿周歲的時候，嘉黎問蕭雄：「榴蓮從網上找到去里斯本的度假計畫，我們能一起去嗎？」

他們在島上生活了四年，除了坐船玩過附近的島嶼，再沒有踏上過任何大洲的土地。若是去了里斯本，也算踩了歐洲大陸的地皮，蕭雄猶豫了幾天後，對嘉黎說：「行，沒問題，我們一起走。」

只是這一走，蕭雄再不能回到島上。他們在機場的時候，嘉黎便看見一個警察 向他們走來，請蕭雄去一個單獨的小間。嘉黎當場就變色了，蕭雄倒是不慌不忙，沉著鎮定安慰嘉黎：「沒事的，我去去就回來。」

他回不來了！為了打擊經濟類海外逃犯，中國 政府布下天羅地網，開展了「獵狐行動」。「獵狐」隊員為中國的精銳警察，年輕有為、雄心勃勃。他們跨國追捕，行走萬水千山，到天涯、到海角，絕不放過一頭潛逃的獵物。就算蕭雄不出門旅行，也一樣會落網，只是時間早晚問題。

嘉黎怎麼能面對？蕭雄的罪名是非法吸收公眾存款、集資詐騙，擾亂社會金融秩序，害得多少人家破人亡。她淚眼汪汪對警察說：「你們一定抓錯人了，我丈夫是好人？」

「你的丈夫？」警察好奇地盯著眼前的女子，清晰地陳列出一系列事實：「蕭雄是個假名，他在國內叫賈為民，早有妻子和孩子。妻子為了幫他抵債，賣了房子和家裡所有值錢的物品。他的兒子本來是個前途無量的小畫家，但是母親再沒有力量支持他的理想。」

一陣天昏地暗後，她顫聲問他：「這，這是真的嗎？你叫賈─為─民？」她想起了那個名字，那個人，曾讓她前男友走投無路，跳樓自盡。

他轉過臉去，不敢看她。他的聲音低如細風中的碎葉子：「我以為到了金絲雀島，中國的一切都成了前世。」

「前世？金絲雀的前世是狗？我不知道你是狗、我是金絲雀……」她淒然冷笑，搖頭，神志不清地自言自語。

過了一陣，她總算冷靜下來。她對他說：「中國不是你的前世，這一世犯下的事，你必須面對。」

她費力地抬了抬頭，窗外一對金絲雀飛過。（下）