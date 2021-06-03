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台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

萬鑫鑫的陶藝課（一四）

藍曉鹿

「哪裡齊全了，還缺一個水哩。」

「大概要留給下一個小孩用的吧！然後生了我，一個女生卻比男生還要頑皮，他們就覺得夠了、夠了。所以沒用到了吧。哀！現在牆破了，車也破了，老師沒辦法住，我也回不了家，這要怎麼辦呀？」

「我已經打電話給我過去的一個學生了。」

「您的學生是修車的？這修一下，是不是比買一輛還要貴？有沒有因為我也上過您一堂課，好歹也算是個學生，同門師兄的，給個折扣啊？」

「放心，他有一份收入不錯的正職，修車只是他的愛好，除非買材料，他不收修理費的。只是他不能現在過來，要等下班之後，大概最快也要天黑了。」

「哀喲！」鑫鑫在心裡覺得，怪來怪去都還是要怪「苜蓿」。這個用珍珠火雞為藉口，搭訕她的臭男人。到分手之後，還用一個珍珠火雞的幻象害了她一回。一個死渣男！「真是夠衰的喲！」

「真受不了妳！才多大一會兒工夫，就『哀』、『哀』、『哀』的三次。這還不夠，最後還在『哀』上頭加上一橫，變成了『衰』。既然一時走不了，不如老師索性先送妳一堂課？想做什麼，院角那邊有陶土，去摸一摸、玩一玩！」

朝南方雪說的堆陶土角落走去，鑫鑫發現院子後面有一條山路，緩緩盤桓而上。山頂光禿禿的，大半土地都裸露著，時有又大又圓的石頭冒出來，好像煮熟的湯圓浮在淺色的山地上。這裡該是在不久前遭遇過山火吧！不然再怎麼乾燥的天氣，也不可能叫大片的山地，禿成這副寸草不生的樣子。（一四）

山火

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