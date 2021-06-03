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台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

還鄉（八）

草白

飯桌上，丈夫感慨萬千地說：這個縣城變大了，好多地方都不認識了。

一定要趁著這個機會，多跑跑。

丈夫似乎對什麼都感到新鮮，話也特別多。他告訴她，叫美團外賣的通常是這幾類人：年輕白領、大學生、蝸居在家者，還有少數年老體弱、足不出戶的老人。他們通常居住在老舊小區，上下樓很不方便，子女們為了省事，會叫外賣給他們送去。

不久，蕭培龍就遇到這樣的事，去給一個寡居的老太太送飯，訂單上居然寫著：樓下聯華超市裡有散裝大米，買個五十斤。另外，帶一箱方便麵上去，康師傅牛肉麵，袋裝。不買就給你差評哦。他看了哭笑不得，卻不得不照辦。

還有一次，他給一個獨居老先生送飯，剛剛將餐盒遞進門洞裡，人還在樓梯上走著，只聽得耳邊一聲「啪嗒」響，老先生已將飯盒摔到樓底下。

遇到這種事情，蕭培龍害怕的倒不是投訴。

他聽一位同事說起，有一次去送外賣，裡面的人怎麼也不開門。原來居住者也是老人，早已離世多日，而叫外賣者並不知情。

除了睡覺，蕭培龍幾乎把所有時間都用在工作上。他的手機總是處於接單狀態，越是偏僻的社區，別的騎手都不願接的單子，他越是積極。

那時候，魏敏奇還暗自慶幸，以為丈夫沉浸在新工作帶來的興奮中，已經從過去的陰影中走出來了。儘管她知道，事情並沒有那麼容易。丈夫對過往之事閉口不談，無論什麼情況下，只要話題往那個地方稍稍偏過去一點，他就表現出某種過激反應，好像被觸到天大的痛處。

丈夫當騎手四處奔走的日子，魏敏奇也在外面擦玻璃。（八）

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