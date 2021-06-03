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台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

心雲（五）

桑文鶴

他問我：「你說這是不是上帝的旨意？不讓我們兩個人再帶一個生命，到一段不快樂的婚姻裡來。」

「你不快樂嗎？」我問他。那個時候我隱約聽到了一些傳聞。他們公司裡新來了一個剛剛大學畢業的女孩，很是活潑艷麗。他那段時間也更加重視自己的儀容，每天加班之餘，也不忘去健身房裡擼鐵。

「你快樂嗎？」他反問我。「如果我們都可以變得更快樂，那為什麼不呢？」

我們冷戰了半個月，然後平靜地辦理了離婚手續。因為沒有孩子，名下也沒有多少可供分割的財產，所以整件事簡單得出奇。他從我們住的房子裡搬了出去。我扔掉了床和一些舊家具，又找人把幾個房間重新粉刷了一遍。離異獨居女人的生活就開始了。

我離婚的事情不是祕密，我也不覺得它是一件見不得人的事。有幾次我在網上和以前的校友聊天互通近況，說起過離婚的事。別人安慰我，也問我做沒做好準備再找。雖然一個人吃飯、一個人上下班的日子，會讓我時不時感到孤獨，可離婚讓我筋疲力盡。

回想與前夫這些年的種種過往，還是難以相信，曾經指天誓日要一輩子對我好，並且為我放棄過所有的人，會這麼輕易地背叛我。失去這個男人我並不惋惜，我只是為自己錯付了年華感到沮喪。

我一直沒有開始再約會，對於周圍有意無意的邀請，也一直禮貌又冰冷地拒絕。沒有男人打擾的日子，讓我有更多的時間和精力放在了工作上。我成了空中飛人，經常一個星期去一個不同的城市。

有一次，我在一家外地的酒店前檯辦理入住，幫我辦手續的是個剛入職的新員工，他手忙腳亂地刷錯了我的卡。（五）

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