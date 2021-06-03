阿尼默／圖

半夜夢醒，蕭雄突然對嘉黎說：「親愛的，加州 不能再待了。」

嘉黎問：「離開加州去哪兒？」

「去大西洋的一個海島，那裡四季如春，長滿了鮮花和果樹。」

嘉黎不解：「加州到處也是鮮花和果樹啊！」

「到了那裡，才有安寧的日子。我會託一個可靠朋友，安排了下個月的集裝箱貨船。」

「到底是個什麼地方？要隨集裝箱在海上漂上六天七夜。」

蕭雄解釋的理由很充足：「你的身分黑了，我的身分也黑了，我們不能正大光明坐飛機。」

蕭雄目光溫柔，向她描述加那利群島（Canary Islands），那是西班牙的一個海外自治區。Canary翻譯過來的意思是金絲雀，海島上棲息著成千上萬的金絲雀，金絲雀在英文裡，象徵著自由和解放。

嘉黎聽了，心頭震了一下，想起自己曾經當過籠中的金絲雀。而加那利群島的金絲雀是悠閒的、瀟灑的，或許她該去加那利群島。蕭雄還告訴她，三毛和荷西的愛情故事就發生在加那利群島。嘉黎青春時期讀過三毛的書，覺得很有異國風情，於是興奮地在手機 上尋找地圖。她看見零零散散的幾個小島，像被秋風吹亂的落葉漂在大洋之上，她的心頭突然生了孤苦無依的傷感。那裡離非洲很近，但是離中國 很遠，相隔天涯的遙遠。

蕭雄很會安慰她，他說三毛把金絲雀島翻譯成「丹娜麗芙島」，給海島添了浪漫情懷和詩情畫意。三毛敏銳，帶著蒼涼的宿命感，才寫下了動人的文字。

嘉黎盯著地圖好一陣：「難怪三毛有那麼多撒哈拉的故事，金絲雀島離撒哈拉沙漠並不遠，我們這一走就是流浪遠方，天涯海角。」

蕭雄把嘉黎摟進懷裡笑道：「你不是早說過，跟著我，天涯海角也不後悔。」

嘉黎點了點頭，但是心頭還交織著許多問號，但她又不能把問號亮在日頭下。他有難言之隱，她不想給他壓力。蕭雄對她說過：「等上了海島，中國的一切便成了我們的前世，什麼都別管了，上天自會安排。」

半明半暗間，島上一片晶瑩的燈火，像蒼穹之下的聚寶盆。燈火闌珊的港口，一艘一艘倦歸的船，都找到了停泊的碼頭，安靜無憂地睡了。當黎明的光從雲層裡漫出來，一點一點熄滅了城市的燈火。嘉黎立在自家的窗前看風景，全是油彩暈染的畫卷。

流年似水，年華如夢，蕭雄和嘉黎已在金絲雀群島的大島（特內里費島Tenerife Island）過了兩年。島上的生活安逸舒適，節奏緩慢。他們剛一上島，蕭雄便買了一棟半新的獨立房子，不算貴，二十五萬美元，推開窗戶就可以看海，看白牆紅頂的建築散落在旖旎曼妙的山水間，還有錯落起伏的農田，像斑斕明亮的長畫，一直綿延到了海邊，每一寸土地都充滿了生機和溫暖。

蕭雄面朝大海，怡然自得，手捧一杯綠茶，對嘉黎感嘆道：「還是金絲雀島好，在加州，我們能買得起看海的房子嗎？」

只要有閒，蕭雄便同嘉黎開車上山，去享受火山地熱烹煮的美味佳肴，那是海島的特色菜。嘉黎喜歡拉著蕭雄的手慢慢走，無涯的晴空下，海如寶石一樣的藍、山如翡翠一樣的綠，一大片房子雪白耀眼，在半山腰的雲霧裡隱約浮動。凝思遐想間，遠處忽然傳來一聲教堂的鐘響，空曠悠遠，劃破了寧靜的海空。嘉黎看見兩三隻金絲雀，燦耀如黃金，向大海飛去。她對他說：我們是自由的金絲雀。

嘉黎到了島上，又讀了三毛的《哭泣的駱駝》。三毛的舊居在金絲雀群島的另外一個島（Telde)，不遠，坐渡船一個多小時就到了。白牆、紅瓦，雕花的欄杆，陽台上開著嬌艷明媚的花，這就是三毛曾經生活過的地方。有多少快樂甜蜜的日子，就有多少浪漫多情的故事。

城市公園裡有一棵橄欖樹，是為紀念三毛而種下的。嘉黎站在樹下，悠揚綿長的旋律從天外飄來，耳邊想起三毛寫的那首〈橄欖樹〉：「為了夢中的橄欖樹……不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方，為什麼流浪，流浪遠方。」

每一個流浪遠方的人都有自己的理由，不問也罷。時光靜好，嘉黎祈禱在金絲雀島上，與愛人白頭到老。（中）