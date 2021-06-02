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萬鑫鑫的陶藝課（一三）

藍曉鹿

說著，鑫鑫索性坐到地上，把頭埋在膝蓋之間。南方雪抱著灑水壺，走到附近的一張大石桌旁邊，放下水壺，坐下來呆呆看著前方。

「老師也不是有錢人，只靠著咖啡廳的訂單，偶爾帶幾個學生，賺點生活費。這間陶藝坊是我唯一的住所。」

鑫鑫抬頭瞧著，又覺得十分不捨。

「不然這樣吧！雖然我沒錢，但是我的同學中間，許多都是有錢人。我每個周末找幾個同學過來這裡上陶藝課，學費多少貼補一些？」

「看來也只有這樣了。」

「老師答應了？」鑫鑫把臉在衣袖上來回蹭了蹭。「我保證每個禮拜都拉幾個人過來的。那現在可以放我回去啦？」

「妳是不是被撞糊塗了？牆都撞成這樣了，車子還能開嗎？」

鑫鑫想起卡在牆壁內的小白車，落下的灰塵已經叫它成了灰色的。機油好像黑色的血液，在地上淌了好大一灘。她重重地哀嘆道：「哀喲！可憐的車喲！」

「妳還有心情去可憐車子。杵在那裡的是車子，不是妳，就已經是萬幸了。別坐地上了，過來坐著說話。」

鑫鑫也移到了石頭桌的凳子上。「妳說，當初我爸媽怎麼沒想到，給我取名叫萬幸幸？叫萬鑫鑫，這名字裡有太多也刀刀劍劍了。別笑，我說真的。過去戀愛不順的時候，山裡的巫師被我找到不好意思再去找了，就在平地上找了一個測字先生，是他告訴我的。都是老芋頭想出來的。妳知道嗎？我的大哥叫萬焱焱，中間流掉一對雙胞胎，若生出來該叫萬森森和萬垚垚的，然後我是鑫鑫。說是這樣，我們家金木水火土的都齊全了。」（一三）

➤➤➤萬鑫鑫的陶藝課（一二）

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