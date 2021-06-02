到了秋天，當樹上的橘子成熟時，丈夫似乎恢復了一點活力，告訴她準備出去找一份工作。反正這大街上到處都是騎手，他或許也能找到一份這樣的工作。為什麼不呢？送貨員的工作又不難，他認識路，也會騎電瓶車。

魏敏奇讓他不必著急，反正她擦玻璃賺的錢，足夠養活他們兩個了。丈夫不置可否，但她知道，他一旦決定了，肯定會去做的。不安感再次捲土重來，好像丈夫不是去找工作，而是再次一去不復返，甚至比這還要可怕。

丈夫正式成為美團騎手的那天，她沒有去客戶家擦玻璃。那天，她把家中所有家具都擦拭一新，任何角落都不放過。最後，她站在臥室裡，那面朝南的玻璃窗前。那是整個屋子裡，她最喜歡待的地方。她喜歡那些玻璃，它們煥發出的氣息實在太美妙了。

自小，她便嚮往住在窗明几淨的屋子裡，白牆、格子窗簾、實木地板──上面留著潔淨後濕漉漉的氣息。她的工作好像就是為了表達內心深處的嚮往與喜悅，至少，在保潔過程中，她與那些空間建立起了切實而緊密的聯繫。

那天下午，她將那面一塵不染的玻璃，再次擦拭一新。玻璃上，水線往下滴淌，淋漓不盡，透露出過分潔淨的氣息。那一刻，她想起冬天湖面上正在融化的冰，這是一種從未有過的感覺，好像那些玻璃隨時會變成冰，無來由地碎裂、消失。

透過玻璃窗，她看到窗外秋天裡的樹。只有在某些特殊時刻，她才會注意到樹的存在。她看到風在樹梢頂端來來回回地翻滾，製造出局部的「漩渦」，層疊不息。

丈夫回來的時候，魏敏奇還站在窗前。（七）

➤➤➤還鄉（六）