阿尼默／圖

嘉黎有一段不敢回頭的往事，她曾經當過金絲雀。大四那年，她在北京 郊區一家貿易公司實習，跑外勤，遭遇了很多白眼。唯有一個客戶對她笑臉相迎，給公司簽了訂單，還算她的功勞。

那客戶叫曹大海，是家電纜公司老總。嘉黎畢業後去了大海的公司，大海對她關懷備至，時不時送一些小禮物，不貴，但是暖心。嘉黎父母去北京看病，他跑上跑下，聯繫醫生、安排病床。

那個沒有月亮的暗夜，她疲憊地靠在他的肩頭，第二天醒來，她已經是他的人了。那是她的第一次，他很珍惜她，很快給她買了一套小居室，很快她也辭職待在家裡。

嘉黎知道大海是有家的人，兒子在英國讀貴族學校，妻子是全陪媽媽。她知道跟他沒有前途，但她已習慣了金絲雀的生活，她的父母也習慣了每月一萬的生活費。

直到有一天，窗外電閃雷鳴、狂風暴雨，她接到公司副總的電話，大海跳樓了。大海有個朋友是融資騙子，設計擔保騙局騙走了他巨額錢財，讓他資金周轉危機四伏，無法承擔。

他自殺後，他的妻子找到了她，強行收走了房子去抵債。嘉黎變賣了首飾和車，獨自一人去了美國加州 。

半年後，嘉黎的簽證過期了，她不想回國面對，乾脆黑了下來。但人總得生活，她去了一家餐館打黑工。沒有身分總是受氣。有一次跟大廚發生了口角，大廚暴跳如雷，甩了嘉黎一個耳光。嘉黎被打暈了，呆若木雞，不知自己立在何處。

那天卡車司機蕭雄正好給餐館送貨，目睹一切，跨步上前，直直給大廚一記重拳：欺負女孩，算什麼東西啊！有本領跟我單練。蕭雄在國內是練過散打的人，大廚歪在地上，根本不敢抬頭看蕭雄一眼。

蕭雄頭髮黑、眼睛亮，渾身上下有一種英雄氣概。他路見不平、行俠仗義，讓嘉黎感激不盡。兩人一聊，原來都曾在北京工作過，心更近了。蕭雄告訴嘉黎，他在國內當過老師，也開過公司。嘉黎說：難怪你見識廣博，口才一流。

嘉黎與他情投意合，很快同居在一個屋簷下。嘉黎自打跟了蕭雄後，便辭了餐館工。她幫著房東蘭姐做一些家務活，也在院子裡澆花種菜，室外勞動讓她歡喜。蕭雄說，不在乎錢多錢少，心情愉快就好。

蘭姐性格開朗，是個喜歡發表見解的人。她總是感嘆，十多年前啊，這個小區安靜悠閒，到處是草坪和鮮花，遮天蓋地的橄欖樹。可不知從什麼時候起，來的華人 越來越多，把房價炒嗨了。中國人買下房子後，那可是翻天覆地的變化，從前的小房子推倒，再蓋兩層、三層的大房子。草坪沒有了，橄欖樹也拔掉了。

嘉黎一邊炒菜，一邊回應：「這個道理我懂，華人都喜歡大房子，再轉手就是翻倍價格。我要是有錢，也會這麼幹。」

蘭姐說：「就是有點不好，從前的環境好清幽，現在的小區被改得亂七八糟。」

「要想漂亮，就別想找錢！」蕭雄不知什麼時候進了廚房，蕭雄說：「如果不是華人來得多，你們也發不了財吧？」

蕭雄知道，蘭姐兩口子趁著前些年的金融危機，加入樓市「淘寶」大軍，收購了幾套法拍屋。這兩年正是好時光，一波波的貪官、黑戶、二奶、富二代集體登陸，這是老天爺送來的財，閉著眼睛也該讓他們狂發！

蕭雄和嘉黎暫居的這套房子，四個臥室就住了三家人。那天蘭姐對蕭雄說：「你看老楊一天到晚精神委靡，像被風吹乾的豆角，白天關在房間裡，夜裡才偷偷摸摸出門買東西，跟當鬼似的不能見太陽。前些天突然回國了，我總算知道他是幹什麼的。」

「幹什麼的？」嘉黎一下來了興趣：「販賣毒品的？」

「販賣毒品的面帶凶氣、匪氣，哪像他蔫巴巴的樣子？我告訴你們吧。」蘭姐一臉神祕的笑：「他是捲了巨款逃出來的貪官，據說上了國際刑警的名單，逃亡的日子比流浪狗還慘。兒子、老婆、老爹、老娘全在國內，哪有不牽掛耗神的，誰熬得下去？乾脆回國自首了。」

「回國自首？」蕭雄眸子裡一閃而過的洶湧暗影，但很快就風平浪靜了。

蘭姐笑道：「不自首還能怎樣？提心吊膽的日子難受啊！那些貪官在國內哪個不是要風得風、要雨得雨，土皇帝似的威風。我昨天看中文報，說是一個銀行行長逃到加州，住在地下室，天天吃黃瓜，生病也不敢看醫生。當中國特警抓到她的時候，她居然像見了親人，感激涕零地說：您來了！我終於可以回家了。」（上）