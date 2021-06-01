萬鑫鑫的陶藝課（一二）

她就是為了看清楚雞脊背上是不是真的有珍珠，今天才會出現在這個牆壁破洞的僻遠陶藝坊裡。

那堵毀壞的牆賠起來，應該不是個小數字。然後她就看到了浴室鏡子旁有一面大窗戶。窗戶大得離譜，底邊與木浴桶的上緣齊平，上邊緊貼著天花板，遠遠大過她撞出來的海怪嘴巴。這個意外的發現叫她不及擦乾自己的臉，就一腳跨進了木浴桶裡，手掌一撐，上了窗台，貓著身子一跳，落到了外頭院子裡。

腳下酥脆的枯葉發出一陣「喀滋喀滋」的聲響。不遠處正提著灑水壺澆水的南方雪聽到了，轉過頭來。什麼也沒說，只管直愣愣看著臉上依然在滴水的萬鑫鑫。

「老師，我不是故意想逃。我真的沒錢賠妳啊！妳聽我說，我帶來的錢，大半都繳了學費，妳該知道那家電影 學院的學費超級昂貴，每學期期末要拍一部短片，又要燒一回大的。其他的還有房租水電、吃飯穿衣，壓力山大的時候還要光顧一下小酒館。妳剛剛聽到喀滋喀滋，不是我踩了妳地上的落葉發出的聲音，是我身上僅剩銅板喀滋喀滋斷裂的聲音。」

「妳的車子沒買保險 ？」

鑫鑫搖頭。也怪不得媽媽麗不要她回去，現在連她自己都覺得，除了惹麻煩，她實在不曾做過什麼大事。

「怎麼可能買車不買保險哪？」

「春季的時候，表演系有個同學家裡出了點事，急匆匆回去了，讓我幫忙處理她的車。開始我也幫忙賣的，在學校貼了幾張廣告，不就是沒人回嘛。於是就往她帳上匯了兩百刀，暫時開著她的車，其他什麼手續都沒有辦。」（一二）