現在，她站在這一模一樣的音樂裡，那種古怪的不安感又回來了。好像有什麼東西正在衝破層層阻力，向著某個地方奔湧而去。

有一次，曲終人散，丈夫不見了，什麼地方都看不到他。後來，魏敏奇在一棵香樟樹下找到他。丈夫躺在那裡，用衣服遮住臉，已經睡著了。

眼看著丈夫的體力一天天衰弱下去，經常性地陷入冗長的睡夢中，魏敏奇束手無策。那些滋補藥品、獨門偏方被她千方百計地尋來，但他根本不願一試，說自己什麼病也沒有，睡一覺就好了。

除了嗜睡，丈夫身上並沒有表現出別的症狀。

這一年來，他睡得太少，是需要好好地補一補了。

丈夫的歸來並沒有讓魏敏奇安下心來，好像他身體中的某一部分仍在外面遊蕩，經歷著不可知的一切。她說不清楚那種感覺，就像她工作中碰見的那些被刮花了的玻璃，無論怎麼努力，都很難讓它們回復透明的本性。

有時候，她擦著玻璃，忽然就走神了。玻璃那邊好似出現一個模糊的人影，那人影向著遠處走去，她太想叫住他，和他說說話。她有太多話要說，一旦感到自己正在見證某個時刻的到來，又什麼也說不出來了。

丈夫是在那年春天的末梢回的家。魏敏奇記得很清楚，丈夫回家的第三天，她透過玻璃窗看見的樹葉，鮮綠、發亮，閃著光澤，讓她驚奇不已。那真是她一生所見最美的樹葉，它們似乎是透明的，汁液飽滿，隱隱可見葉脈閃爍。（六）