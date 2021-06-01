我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

還鄉（六）

草白

現在，她站在這一模一樣的音樂裡，那種古怪的不安感又回來了。好像有什麼東西正在衝破層層阻力，向著某個地方奔湧而去。

有一次，曲終人散，丈夫不見了，什麼地方都看不到他。後來，魏敏奇在一棵香樟樹下找到他。丈夫躺在那裡，用衣服遮住臉，已經睡著了。

眼看著丈夫的體力一天天衰弱下去，經常性地陷入冗長的睡夢中，魏敏奇束手無策。那些滋補藥品、獨門偏方被她千方百計地尋來，但他根本不願一試，說自己什麼病也沒有，睡一覺就好了。

除了嗜睡，丈夫身上並沒有表現出別的症狀。

這一年來，他睡得太少，是需要好好地補一補了。

丈夫的歸來並沒有讓魏敏奇安下心來，好像他身體中的某一部分仍在外面遊蕩，經歷著不可知的一切。她說不清楚那種感覺，就像她工作中碰見的那些被刮花了的玻璃，無論怎麼努力，都很難讓它們回復透明的本性。

有時候，她擦著玻璃，忽然就走神了。玻璃那邊好似出現一個模糊的人影，那人影向著遠處走去，她太想叫住他，和他說說話。她有太多話要說，一旦感到自己正在見證某個時刻的到來，又什麼也說不出來了。

丈夫是在那年春天的末梢回的家。魏敏奇記得很清楚，丈夫回家的第三天，她透過玻璃窗看見的樹葉，鮮綠、發亮，閃著光澤，讓她驚奇不已。那真是她一生所見最美的樹葉，它們似乎是透明的，汁液飽滿，隱隱可見葉脈閃爍。（六）

上一則

《閃亮的日子》徵文啟事

下一則

遠方之外的遠方

延伸閱讀

地球日的減碳願望

地球日的減碳願望
雪落黎明湖（下）

雪落黎明湖（下）
媽媽是我的愛心樹

媽媽是我的愛心樹
有情綿綿（全文完）

有情綿綿（全文完）

熱門新聞

來自台北和台中的林筱菁（左）和廖宜霈，因到成大讀書，留在台南七股十份里小漁村成立「股份魚鄉」，發展食魚教育的跨域事業。(記者吳淑玲／攝影)

外地2女成大讀書留駐台南七股 食魚教育翻轉漁村

2021-05-24 07:00
何偉。（取材自微博）

美國作家何偉未獲四川大學續聘 引外界猜測

2021-05-31 11:45
倩華／圖

我家廚神

2021-05-29 03:02
瞿欣怡已能坦然面對自己的中年困境與憂鬱。(記者侯永全／攝影)

兩度掉進黑暗 瞿欣怡移居花蓮享受平靜 不再畏懼

2021-05-31 07:00
賈平凹在簽名。（陳瑞琳．圖片提供）

可遠看亦能近睹

2021-05-26 03:02
國68年秋天某個晚上，黃春明（右）約古蒙仁吃飯，請他抽了人生的第一根菸。（古蒙仁．圖片提供）

烏龜吃大麥

2021-05-25 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦
紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母
廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處
搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了

搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了