「這樣慢慢的很好。要是都開車從橋上過去，就沒有悠閒的感覺了。」曉琪望著水波緩緩說道。

到了旗津，曉琪眼睛一亮。她一高興就會顯得又長高了。

「有小車騎欸！下次再來，我載你！」曉琪看到可以租的雙人腳踏小篷車，興奮不已。

我們一路逛著路邊小攤，看到各種蔬菜、水果、海鮮，邊看邊聊，很快就到了海邊。

曉琪穿著涼鞋，毫無顧忌地踩到沙灘上。我懶得脫球鞋，在走道的凳子上坐著等她。我試圖用眼睛追蹤曉琪，卻很快發現，她已消失在沙灘上的人群中。

看曉琪對大海那麼熱情，好像自己重新誕生在這個島嶼。我從來沒學會自在地玩水，看有些人在水裡就像魚兒一樣隨意，總是驚嘆不已。

曉琪拍過很多大海的照片和錄像，她的手機裡裝著各地不同的大海，今天還多了一個旗津。

我正想著曉琪和她的大海，就聽見她在我後面呼喚我。我還盯著沙灘呢，原來她早已繞了一圈，從走道上回來了。

陸地和大海之間，其實是沒有邊界的，促成各種奇妙的相遇。

我們又乘渡輪慢慢地回到彼岸，回酒店取了行李，搭捷運 去機場。

高雄的捷運已經建好很久了，但是幾次回來，都沒有乘坐。

在對我來說依然新穎的捷運上，我注意到各色各樣的旅客，拉著和他們一樣多彩的行李箱。他們說著不同的語言，讓我想起紐約地鐵 上的情景。

不管他們從哪裡來、到哪裡去，我都可以肯定，他們每個人都有朋友，至少一個。（全文完）