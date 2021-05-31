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中國宣布實施三孩生育政策 挽救低生育率

萬鑫鑫的陶藝課（一一）

藍曉鹿

「這裡難道還有別人嗎？都幾歲啦？沒有失過戀？至於喝了酒，開著車到處亂衝嗎？妳幸運，腦子好好的沒壞，我客廳的牆撞破洞了。」

原來那個海怪的嘴巴是她萬鑫鑫撬開來的。不過，她覺得好奇的是：「妳怎麼知道我失戀的？」

「上半堂課只管一直低頭滑手機，下半堂課到教室外頭大聲講電話，半夜撞壞了我的牆。不是失戀，難道是衝我來的？」

「啊？您是昨天的代課老師？那個雪＠南方的？」這下鑫鑫連水也喝不下去了，把杯子放在歪脖子酪梨旁邊，只管把身體往毯子裡縮。

「妳要往哪裡鑽？就我所知，這個沙發底下，沒有祕密的地下通道。」

「您報警了嗎？」

「我就想等妳醒了，問一問是失戀了，還是跟我有仇，再決定要不要報警。」

「所以還沒有報警，對吧？雪老師您真是好人哪！酒駕在加州判得很重，會取消學生簽證的。」

「真該讓他們取消妳的學生簽證。瞧瞧妳，哪裡像個學生？出來喝水啊！」

「洗手間在哪兒？我憋得受不了啦！」

南方雪伸直了手指，指了指側邊走廊。「那邊，走到底。」

鑫鑫掀開毯子，衝去洗手間，連「哇」的好幾口，把昨晚上胡亂吃喝的東西統統吐了個乾淨，大吸了幾口氣。新鮮檸檬的味道，立即充斥到她剛剛騰出地方的空虛身體裡，翻騰的腸胃略為安頓下來。

她站在鏡子前方，雙手接了冷水往臉上潑。用力回想著從昨晚到今天所發生的事，她印象中昨天結束在一隻茄子型火雞那裡。（一一）

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