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中國宣布實施三孩生育政策 挽救低生育率

還鄉（五）

草白

小公園門口有居無定所的外省青年，利用音響、麥克風等設備，賣藝賺錢，經常表演的曲目有〈水手〉、〈星星點燈〉、〈大海〉、〈我的未來不是夢〉等。黃昏時圍觀人群達到巔峰，裡外三層，喧囂聲水波一樣跌宕不息，好像整個縣城的人都跑來聽這過去年代裡關於逐夢的歌謠。而在現實生活中，他們除了上班、打麻將，早已無夢可追了。

魏敏奇拉著丈夫蕭培龍的手，站在人群中，早已淚水漣漣。

這還是三十年前，她上初中時，學校廣播站裡經常播放的歌。後來，她才知道唱〈水手〉的鄭智化是個殘疾人，而張雨生的〈大海〉是唱給溺水而亡的妹妹聽的。1997年，他車禍罹難的消息傳來時，魏敏奇哭得稀里嘩啦。那時候，她的家人都還活著，她的父親、外婆、爺爺、奶奶都還在各自的房間裡走來走去，她卻為一個漠不相干之人的死痛哭流涕。那是她第一次為一個人，不，為一個死去的聲音而傷心。

過去的黃昏似乎回來了，魏敏奇聞到炊煙和青草的氣味，雨後菜園濕漉漉的氣息，陽光照在薔薇花上，噴出的熱乎氣兒。那段時間，每個黃昏，當歌曲從廣播站裡飛奔而出，在校園上空隱隱織就一張孔隙密布的大網，她便臉色發燙，快速起身，離開教室，走出校門，走到溪流邊、油菜地以及高處的山坡上。她在那些地方站著，聽著暮色中隱隱傳來的歌聲，仍無法安靜下來。（五）

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