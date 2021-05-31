曉琪說她記憶力不好。另一方面，我的記憶力很好。但是記憶除了一些實際用途之外，並沒有帶來其他好處。假如我忘記了一切，以為今天才和曉琪第一次相遇，我會和現在一樣幸福。

說到記憶的實際用途，我記得西子灣有一個古蹟 在小丘上，是以前的英國 領事館官邸，從那裡可以眺望西子灣。但是沒看到它之前，還是不能確定它還在。

我們從十八王公步道 上山，到了領事館官邸旁邊的十八王公廟，發現官邸正在裝修。但我們一點都不在意，因為我們只想從山上眺望大海。

晴空萬里，視野良好，我們可以清楚地看到中山大學校園、西子灣，還有昨晚去過的地方。

我們從山上沿著登山古道下來。古道兩邊是有人家的，曉琪很高，圍牆對她完全沒用。她一走近，就能把院子裡的景觀看得一清二楚。

「這圍牆對你沒用哦！」我說。

「我在這裡是巨人欸！」曉琪回頭一笑。

「你看到什麼了？」

「一隻雞、一個桶子。」

「有沒有人看見你？」

「沒有，不過有一隻貓好像發現我了。」

我們很快就下了山，走到鼓山渡輪站，準備乘渡輪去旗津。

小時候覺得鼓山好遠，旗津更遠。現在一張悠遊卡，刷一刷就到了。可是刷卡只是方便付錢，我們不是跳過去，還是乘坐渡輪過去的。

交通時間長，時間似乎也過得慢。對時間的感覺要是慢到一定程度，時間彷彿就消失了。（一四）