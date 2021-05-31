我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

中國宣布實施三孩生育政策 挽救低生育率

一路有你（一四）

孫愷愉

曉琪說她記憶力不好。另一方面，我的記憶力很好。但是記憶除了一些實際用途之外，並沒有帶來其他好處。假如我忘記了一切，以為今天才和曉琪第一次相遇，我會和現在一樣幸福。

說到記憶的實際用途，我記得西子灣有一個古蹟在小丘上，是以前的英國領事館官邸，從那裡可以眺望西子灣。但是沒看到它之前，還是不能確定它還在。

我們從十八王公步道上山，到了領事館官邸旁邊的十八王公廟，發現官邸正在裝修。但我們一點都不在意，因為我們只想從山上眺望大海。

晴空萬里，視野良好，我們可以清楚地看到中山大學校園、西子灣，還有昨晚去過的地方。

我們從山上沿著登山古道下來。古道兩邊是有人家的，曉琪很高，圍牆對她完全沒用。她一走近，就能把院子裡的景觀看得一清二楚。

「這圍牆對你沒用哦！」我說。

「我在這裡是巨人欸！」曉琪回頭一笑。

「你看到什麼了？」

「一隻雞、一個桶子。」

「有沒有人看見你？」

「沒有，不過有一隻貓好像發現我了。」

我們很快就下了山，走到鼓山渡輪站，準備乘渡輪去旗津。

小時候覺得鼓山好遠，旗津更遠。現在一張悠遊卡，刷一刷就到了。可是刷卡只是方便付錢，我們不是跳過去，還是乘坐渡輪過去的。

交通時間長，時間似乎也過得慢。對時間的感覺要是慢到一定程度，時間彷彿就消失了。（一四）

步道 古蹟 英國

上一則

車庫銷售

下一則

草稿紙

延伸閱讀

德州再處決死囚 反對者上街直播抗議

德州再處決死囚 反對者上街直播抗議
開齋節爆疫危機 穆斯林國家嚴防

開齋節爆疫危機 穆斯林國家嚴防
綠營黑風暴延燒 蔡止血前再爆黑道入黨 疑有「黑二代」

綠營黑風暴延燒 蔡止血前再爆黑道入黨 疑有「黑二代」
蔡英文止血前 綠營再爆黑道入黨 官邸喬事挨轟破壞體制

蔡英文止血前 綠營再爆黑道入黨 官邸喬事挨轟破壞體制

熱門新聞

來自台北和台中的林筱菁（左）和廖宜霈，因到成大讀書，留在台南七股十份里小漁村成立「股份魚鄉」，發展食魚教育的跨域事業。(記者吳淑玲／攝影)

外地2女成大讀書留駐台南七股 食魚教育翻轉漁村

2021-05-24 07:00
黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（下）

2021-05-23 03:02
倩華／圖

我家廚神

2021-05-29 03:02
賈平凹在簽名。（陳瑞琳．圖片提供）

可遠看亦能近睹

2021-05-26 03:02
國68年秋天某個晚上，黃春明（右）約古蒙仁吃飯，請他抽了人生的第一根菸。（古蒙仁．圖片提供）

烏龜吃大麥

2021-05-25 03:02
全球經典童書「好餓的毛毛蟲」作者享耆壽91歲。（路透）

童書「好餓的毛毛蟲」作者辭世 曾說微不足道也能翩然飛

2021-05-27 04:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明
FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險