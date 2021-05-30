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萬鑫鑫的陶藝課（一○）

藍曉鹿

鑫鑫「啪」的一下，彈開了女子的手：「我沒發燒，腦子好好的。我剛剛在說一個卡通故事給妳聽。只是我覺得我的處境和那些蝨子有點像。我媽，她叫麗‧亞隆榮，一直希望快點把我嫁出去。她每天酸言酸語、風言風語的，就想把我這隻惹得她頭癢頭痛、不得安寧的蝨子洗走、吹走。偏偏我飛越禁區──廣大的太平洋──之後，非但沒嫁出去，而且還想再回去家裡……」

「夠了沒！沒人會把自己比作蝨子的，也沒人想被比作陰蝨。」

「妳還沒有告訴我，這到底是什麼地方啊？」

「這是我家。自從我的前夫回到了太平洋那一端，也就是飛越了妳所謂的禁區之後，我就帶著女兒開了一間陶藝坊，假日帶幾個孩子學陶藝、做手工啊，獨自養大了女兒。如今女兒長大了，自立門戶，只有我一個人住在這間陶藝坊裡。」

「原來還是個做藝術的！怪不得那些歪瓜劣棗、稀奇古怪的水果，經妳這麼一擺一放，也是好看。還以為是一種什麼我沒聽說過的設計風格哪。」

「誰去故意設計那個。」女子微微揚了一下眉，把水杯遞到鑫鑫手上。「原本攏統一起放在一個直筒玻璃罐裡，擺在靠牆的一個工作檯上。不是牆被某人撞了，工作檯打翻了，罐裡的水果也散了一地，才撿來這邊窗台上的。」

鑫鑫拿杯子的手忍不住發抖。「該不會，那個某人就是我？」

女子瞥了鑫鑫一眼。（一○）

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