蕭培龍在床上整整躺了三天三夜。其中好幾次，被魏敏奇叫起來，吃完一點東西後，又倒頭睡著了。有時候，食物還含在嘴裡，他就躺下了，似乎連咀嚼的力氣都沒有。

魏敏奇守了他兩天。第三天，她出門擦玻璃，下午從客戶家回來，見到一個安靜、消瘦、膚色黝黑的中年男子，像個客人那樣坐在自家客廳裡，手裡拿著電視遙控器胡亂摁著，卻始終沒能將面前的屏幕打開──他根本沒發覺自己手裡拿著的是一個早已失修的錄像機遙控器。

見到她後，他馬上丟了遙控器，起身望向她，嘴角扯出一點笑意。好似一個少年在別人家作客，玩著主人家的東西，不幸被撞見了。

事後，這個場景在魏敏奇的腦海中反反覆覆地回放。擦玻璃的時候，它們就在玻璃那邊一點點浮現出來，卻怎麼也湊不成一個連貫的畫面，讓她看得更為清晰。為此，她更加賣力地擦拭客戶家的玻璃，在上面劃著弧形線圈，像彩虹、像拱橋。她動作爽利、節奏明快，從不拖泥帶水，好像要把它們擦到近乎透明、無形，完全沒有玻璃的存在。

丈夫回來了，但她分明覺得他離得更遠了，他們中間好似隔著一塊怎麼也擦不淨的玻璃。在一年零兩個月又三天之前，他們可不這樣，兩人常常飯後散步，路線呈輻射狀，往縣城的東西南北四個角延伸。現在，他只願去小區對面的小公園裡走走，還要在她的一再請求之下。（四）