我們的房間有特大窗戶，可以看到不錯的夜景。記得小時候，最高的建築物頂層都不如這裡高。

如今，在任何城市登上高樓看夜景，已經不再是新鮮事了。不過，有什麼可看的呢？汽車 、建築物、燈光，有些大、有些小，有些高、有些矮，有的地方亮、有的地方暗。每個城市都一樣，不一樣的只是看的人吧！

每個人在生活的不同階段都有不同的伴侶，以不同的方式去不同的地方，做不同的事。最終，我們將不會記得這一切。但是當我們在一起時，熄燈前的一聲「晚安」，總是那樣美好。

第二天早上，我們在酒店吃了早餐。曉琪很興奮地把我小時候常吃的台灣 小吃，都品嘗了一遍，從擔仔麵到碗粿，只要自助餐有的，一個不漏。

我遇到的每一個朋友似乎都比我對食物感興趣，通常是他們品嘗食物，我品嘗他們品嘗食物時的快樂。

我們的對話除了各種食物的名稱，以及我們對這些食物和這個城市的感覺，並沒有太多內容。我覺得我們更像在唱歌，唱著一首和諧的二重唱。

今天的目標是重返西子灣，再乘船去旗津。

很長一段時間，我覺得過去是要擺脫的東西，並不想把小時候生活的地方與任何人分享。但是有了新朋友，再去走舊的路，越走越覺得是一種釋放。

生活不是從童年開始的，也不會隨著年齡的增長而結束。我突然覺得很輕鬆，彷彿不再被自己腦海裡的故事影響心情。它們在那裡打轉，關我什麼事呢？（一三）