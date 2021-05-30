薛慧瑩／圖

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大二的時候，水媛告訴我她看上了一個男生。這本不是一件大事，可有兩個問題，一，水媛有男朋友。二，那個男生好像也有女朋友。

那個男生姓程，叫程頌。我隱約對他有印象，是因為在陰盛陽衰的外語學院裡，男生本來就少，而程頌老是和一個叫方東陽的人一起玩。方東陽是玩樂隊的，人也很帥，在整個學院裡無人不知。曾經還有喝醉酒的女生冒著大雨，跑到男生宿舍樓下哭著喊：方東陽，我愛你。程頌雖沒有方東陽那麼帥，但也是乾淨清爽的男生。況且，他整日跟在方東陽的身邊，無意間也增長了他的曝光率。

後來有一天，我和水媛還有于夢然一起在宿舍裡看韓國電影 ，一部文藝片裡的男主角讓我看著覺得很眼熟。想了半天，才意識到，程頌和那個叫劉智泰的韓國演員長得很像。

水媛很快就與她那從高中時代就在一起的男朋友分了手。分手鬧得一地雞毛，可水媛無怨無悔。為了追程頌，她有點破釜沉舟了。情書是我幫她寫的，于夢然找來了漂亮的信紙，水媛一字不差地把我寫的情書謄了一遍。然後我們找了班裡的男生，把那封情書送到了程頌的宿舍裡。

信送出去的第二天，程頌打來電話，約水媛去三號教學樓下見面。水媛興沖沖地去了。我和于夢然在宿舍裡待著無聊，就說也去看看。我們倆像做賊一樣貓著腰，跟在水媛後面，看著她朝等在那裡的程頌走去，然後我們倆躲在一棵大樹後面。

之後的很多年，我對那個夜晚唯一的記憶就是，那天晚上的月亮很大，月光給所有的東西都添上了一層柔美的濾鏡。我真心羨慕水媛。我覺得這樣的夜裡，適合表白、適合戀愛，哪怕是心碎，也會有一種別樣的美。

水媛和程頌最後還是沒成。不是因為程頌有女朋友，也不是因為水媛不夠美。那個時候，程頌和他女友的戀愛已經自然消亡，而水媛一直是「楚楚動人」這四個字的真人解釋。水媛與程頌約會過幾次，正所謂距離產生美。程頌沒有水媛想像中的那麼夢幻，對她也沒有她期待中的那樣熱情。所以他們倆很快又變回到了友好的陌生人。

接下來的兩年，我都沒有再特意關注過程頌。他看起來並不像是花花公子，但他的身邊好像一直都不缺女朋友。水媛也沒單身多久，她很快接受了一個同級男生的追求。這個男生曾經追求過我們同宿舍的另一個女生，還在酒後半夜打電話到宿舍，在電話裡為那個女生唱鄭鈞的〈灰姑娘〉。他醉醺醺的歌聲沒能打動那個女生，他消沉了一段時間後，越挫越勇，只是這次把目標轉移到了水媛的身上。

我在校園裡見過程頌幾次，迎面而過，每次也都只是點頭致意。我想他對我的印象無非就是水媛的朋友，僅此而已。在美女如雲的外語學院裡，我本就是不起眼的角色。

臨近畢業的時候，我做了一段時間的實習老師，日子平淡得乏善可陳。於是我在那段時間搞了一場網戀，奔現後竟然也沒有見光死。男朋友對我很好，為了我，放棄了原來的生活，搬到了我所在的城市裡生活。有一回我和他在逛商場，聽見有人叫我的名字。抬頭一看，竟是程頌。他身邊的女孩我認識，是茹馨，以前就住在我們對面的宿舍。他們兩個人手牽著手，穿著款式相近的情侶服。

「高正雯，是你啊！這麼巧。」茹馨說。

我點點頭，對著他們笑笑。「你們也來逛街啊！」我擠出了一句廢話。

我男朋友不知道他們是誰，也只能寒暄地笑笑。程頌沒有說話。他微笑著站在茹馨的身邊，手裡提著一個女裝品牌的購物袋，像個稱職的男朋友。

畢業的時候我回學校辦手續，在走廊裡碰見于夢然。有一段時間，她和茹馨曾經好得像一對連體嬰。我問她知不知道，茹馨現在和程頌在一起了。她說不知道，但她也沒有表現得特別驚訝。

想想也是，外語學院裡像樣的男生就那麼幾個，他們身處百花中，自然不同種類的花都可以聞一聞。青春正盛，不該和寂寞為伴。濫情不可恥，寂寞才是可恥的。

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我從學校宿舍裡，搬到了與男朋友同居的公寓裡，繼續在一家外語學校裡教小孩子英語。日子過得飛快，那之後的半年，我偶爾注意到了茹馨更新了她的QQ簽名。「我需要一個對未來有規劃的男朋友，而不是一個得過且過的伴侶。」我猜她和程頌的戀愛是不是遇到了麻煩。

無所謂，分就分吧！茹馨不是程頌唯一為之心動過的女孩，程頌也不是茹馨最刻骨銘心的一段戀愛。這世上分分合合太平常，只有永恆最珍貴。

那段時間我男朋友的表哥和他的女朋友，來我們所在的城市旅遊，正巧南郊有場民樂音樂會，準表嫂是學揚琴的，一在網上發現有音樂會的消息，就激動地上竄下跳。可誰知票居然很搶手，搞不到票，表哥焦頭爛額。（一）