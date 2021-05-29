萬鑫鑫的陶藝課（九）

2 小白車誤闖陶藝坊

從窗戶漏進來的光線，刺得萬鑫鑫睜開了眼。朦朦朧朧的，看到沙發背面的寬大木窗台上有兩顆黑色的歪酪梨、生長時被異物卡住因而頂部裂開如牛角的黃萊姆、還有四、五個皺巴巴、紅中帶橘、橘中帶紅的蘋果 ，歪歪斜斜地擺成一列。

「這是什麼鬼地方？」

「咦？妳醒了！」

轉頭往沙發正前方看去，屋子這一邊就更奇了。一張桌子翻在地上，後面的牆好像海怪張開的巨大嘴巴，強行卡入牆中的車頭好像一根灰色舌頭，伸到嘴巴外面來。而碎磚頭、玻璃渣好像打落的爛牙，零零落落掉了一地。

一個中年女子從海怪嘴的側邊走了出來，手上的托盤裡放著水杯。女子身上穿著的紗質連身裙長及腳踝，這中不中、外不外，古不古、今不今的穿著看似奇怪，倒和左邊窗台上的歪酪梨、長著牛角的黃萊姆，還有皺巴巴的蘋果很搭調。

「大概是一處長著陰蝨的地方！」

「妳在說什麼？」

「對不起。我說『長著陰蝨的地方』，沒有不好的意思。妳看過《南方四賤客》嗎？」

「沒有。」

不曉得四賤客的麻瓜們多得是，沒什麼好奇怪的。鑫鑫很有耐心地解釋說：「有一集是關於小朋友頭上長蝨子的。頭蝨在南方國小的小朋友頭上傳開了，後來醫師給了他們一種酸性洗頭精，大多數的蝨子都被殺死了。但是一隻很有智慧的蝨子得到了一隻蒼蠅的幫助，被救到了新的『星球』上，與在那裡活了世世代代的陰蝨們生活在一起。我的意思是，這裡看起來很安全。」

女子走近來，放下托盤，伸出手，用手背靠了靠鑫鑫的額頭。（九）