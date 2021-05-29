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1張圖看疫情：全美逾50.1%民眾 已接種第1劑疫苗

台單日21死創新高 新增486例確診

日落（全文完）

陸蔚青

或者我們也可以這樣生活。郁歡望著黑美人的背影，對劉翔說。為什麼我們必須按部就班地遵守傳統生活規則？

劉翔說：不是不可以，問題是你能不能做到。

郁歡想一想，自己回答辦不到。但同時，隱隱地感到一種鬆弛。或者，破產也沒有什麼不好。天上飛的鳥兒，都只有翅膀。

當晚，郁歡在網上申請了學校。她知道，躲在丈夫身後過日子只是自欺欺人，只是鴕鳥把自己的頭埋在沙中，尾巴還是暴露在風沙裡。當郁歡看到劉翔的眼淚，心像被某種鈍器擊了一下，她的心因為疼痛而甦醒了。

郁歡對劉翔的選擇無話可說。破產了，他們就重新進入風雨飄搖的就業市場，他們沒有資金重新來過。他們重新回到十多年前，那個剛剛踏上魁北克大地的冬天。那是飛雪的寒冷冬天。他們一夜間回到了剛來的日子，好在如今他們對這個城市有所了解，不再是盲目無知。

就像十年前他們第一次見到狄先生一樣，雙方相互看一眼，眼神就移開了。他們誰也沒說話，擦肩而過。劉翔將鑰匙掛在鎖上，留下一個空蕩蕩的房間。

兩個人走出來，見希臘餐館的喬治圍著圍裙，倒坐在一張木椅子上，胳膊架在椅背上，臉朝著小街深處張望，見他們走過來，就微笑著點頭。

郁歡停下腳步，問喬治在看什麼，喬治說在看日落。郁歡抬頭看過去，果然見一輪落日正從雲層跌下來，掛在正在變紅的楓樹上，好像一個巨大的橘子，天空被染成一片火紅。

兩個人就站在喬治身後，一起凝望著落日時分，不說話，好像被美景震懾了一樣，渾然忘記了一切。

明天是個好天氣，郁歡說。（全文完）

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