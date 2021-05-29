回到酒店，我們拿著兩張禮券，到屋頂的餐廳喝飲料。

十一月的高雄對於在北美生活慣了的我們，一點都不顯冷，感覺像涼爽的夏夜。我又想起了小時候大統百貨的摩天輪。

舞台上有個樂隊在演奏，還有人在唱歌，好不熱鬧。觀眾坐滿各地來的人，我們很快融入了遊客族。

空氣不太好，曉琪又開始咳嗽，先回房間休息了，留下我和各種回憶。

小時候對空氣污染很過敏 的我，為了在這裡多坐一會兒，願意忽略掉鼻子和喉嚨在發癢。看著天空、聽著音樂，一點一點忘記了身體的不適。

到底是什麼把我與這個城市相連起來呢？如果不是父親的家庭、不是我的童年、不是我從小學習的語言，那又是什麼？

也許，我並不需要任何身分，才能感到任何的共鳴。在別的地方旅遊的時候，不也經常感到回了家嗎？

此時此刻，我的身分很簡單。我是正在和朋友一起旅行的人。

無論我怎麼想，旅行每天都在發生。原地旅行、外出旅行，都是旅行。

多年來，高雄變化很大，我也一樣。繁榮和衰退，新建築取代舊建築，大家庭裡的半數人都離開了這個城市或這個世界。

對我來說，這裡最迷人的仍然是大海和它的廣闊。住在這裡，從來不會離大海太遠。大海的聲音不僅僅是一種想像，而是可以切身感受到的。

我回到房間時，曉琪已經洗完澡準備好入睡。她看起來像一隻從湖裡出來一段時間的水鳥，已經梳理好自己的羽毛，準備在岸上休息了。（一二）