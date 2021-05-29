王幼嘉／圖

一想到他有可能睡在垃圾堆裡，吃著撿來的食物，這叫我怎麼吃得下飯、睡得著覺。一想到他可能被人當成乞丐、被人辱罵和毆打……說著、說著，她的眼淚就出來了。過了一會兒，當想起某一幕，又破涕為笑。蕭培龍對她不錯，可以說有恩於她。

有一年清明節，她生病了，不能回老家給亡父上墳，蕭培龍自告奮勇提出要替她去完成心願。那時候，他們認識還沒幾個月。那年，母親住在外地姊姊家，別的兄妹也都在外面打工。他一個外鄉人居然找到那座位於深山裡的荒墳，還給墳前除了荒草、拔了荊棘，回來笑嘻嘻地告訴她，在她父親墳前種下一株桂樹。他種下的不是松、柏，而是金桂。這樣，四野無人，金桂飄香。以後，就不怕找不到路了。

現在，那株桂樹也有碗口粗細了吧！每年金秋，在無人的山坳裡兀自吐露芳香。然後，花瓣飄落，隨風而逝。魏敏奇一直想在桂花盛開的秋日回鄉掃墓，在父親墳前坐到天黑，和他說說話。父女倆有太久沒有說話了。

那天清潔完畢，她收了姑娘發的微信 紅包。正想離開。姑娘忽然眼神一轉，笑著說：魏姐，你幹這行太辛苦啦！不如把自己打扮打扮，減減肥，一定可以的。

姑娘眨眨眼睛，露出那種奇怪的表情。

魏敏奇心裡一愣，直到那一刻，才明白姑娘的職業。馬上，她尷尬地大笑，說自己太老了，沒有人要了，只能幹幹保潔工作了。說這些話時，她的臉紅到了脖子根，害臊不已。姑娘張開好看的嘴巴，還想再說什麼，可電梯門已經打開，她迫不及待地走進去，恨不得找個地洞鑽進去。

後來，每次想起姑娘的話，魏敏奇都有一種出門尋找丈夫的衝動。她甚至想再去一趟丈夫老家，問一問那些親戚，或許就能找到他。與此同時，另一個念頭無情地阻止了她。如果丈夫真的已經找回啞巴母親，如果那個什麼話也不會說的老人，已經從人海中被打撈起來，此刻正在趕往這裡的路上……每次想到這樣的場景，她的心便揪作一團。她不知道自己到底擔憂什麼。對那種場景的畏懼，讓她感到眼下原封不動的生活，或許才是最好的。

深夜無法入睡時，魏敏奇仍然會給那個總是關機的手機 號發送短信，把發生在自己身上的事編輯成文字，一長段、一長段地發出去。那個公寓裡姑娘說的話，在經過一番潤飾和添油加醋後，也被她編輯成文字發給丈夫。

她還告訴丈夫，自己現在是精嚴寺義工，每星期都要去那裡義務勞動，擦洗寺裡的玻璃和油煙機。但她沒說在義工隊伍中，有個男人對她有點意思。她還給那人家裡做過幾次保潔工作，但一分錢也沒拿到。

還有一個叫玲姐的女人，是義工隊隊長，家裡房子很大，經常讓她去搞衛生，但從來不付工錢，只送給她快要過期的食品、半腐爛的水果，以及標籤也沒摘掉的衣服──那通常也是別人送的。以後，她可不會那麼傻了。

她總覺得自己發的這些短信，丈夫會看見。當夜深人靜，他會偷偷打開手機，一字一句地讀完它們，然後嘆息一聲，再關機。總之，他在暗處，對她的一切瞭如指掌。一旦她遇到麻煩事，他就會趕回來。尤其是當她逐漸愛上保潔工作，從擦拭玻璃中獲得巨大樂趣後，心頭那種感覺變得格外強烈。

沒有比讓一塊普通、甚至頗為劣質的玻璃恢復通透的本性，更讓她感到滿足。她先用濕抹布把塵灰揩去，再以揉成團的廢報紙擦拭。報紙上的油墨能幫助蒙塵的玻璃快速恢復潔淨。她喜歡舊報紙，也喜歡醋，它們都有類似的功效。也只有勞作的時刻，她才感到自己完全地融入生活之中，感到這個縣城的每一扇窗戶、每一面玻璃，都與她有關。她要為它們的潔淨負責。

她的時間逐漸被保潔工作占據，找她的人越來越多，大多是回頭客，也有老客戶介紹來的。他們被她的工作能力震撼，而且手腳麻利，幾乎做到了「一塵不染」。

那天晚上，她從客戶家裡出來已經快八點了。樓道昏暗的燈光下，有個男人坐在門口空地上，屁股底下墊了一只編織袋，腦袋歪倒在門板上，似乎睡著了。那是時隔一年零兩個月又三天，魏敏奇在自家門前，再次見到丈夫蕭培龍。（三）