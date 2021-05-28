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台最年輕新冠死者 36歲男確診隔天病亡

日落（二九）

陸蔚青

劉翔的事情未了，三樓黑美人卻也被狄先生趕了出去。

那時他們三個月沒付房租了，有一天狄先生來修房子，發現了大麻和注射針頭。丁俊惠說，難怪不交房租，這樣子以後也難保有錢交。很可能是第二個酋部落，趁黑跑路，於是提起告訴，法院裁決房東勝訴。

清晨法院來了一個穿夾克衫的男人，男人從站在門前開始計算時間，狄先生和幾個人來得早，在門外等。門一開就進去，往外扔東西，一個小時之後，東西扔完了，黑母親和一群小黑孩兒就站在大街上。法院的人一分鐘也不多耽誤，狄先生鎖了門，這一場房東與租客糾紛案就完成了。

狄先生、丁俊惠以及一同來的幾個廣東仔上了車，一溜煙跑了。

郁歡第一次對黑美人產生了同情。

以後你怎麼辦呢？她看著一地的東西和孩子說。

黑美人嘆口氣說我能借你的電話嗎？

黑美人一口氣打了好幾個電話，不一會兒，三個父親都來了，各自帶走了他們的孩子。這時就只有黑美人，她不跟任何一個男人走。

我哪也不去，她喜眉笑眼地說，我回牙買加休息一下，看看我的故鄉。

郁歡對黑美人的不知死活表示敬佩。她想，如果是自己遇見這樣的事情，肯定急著找房子、急著有落腳的地方、急著打工賺錢，到餐館跑堂端盤子，到衣廠剪線頭、疊褲子，只要能掙來明天的房租和飯錢，什麼都幹。

但黑美人不這樣。黑美人送走了她的孩子，自己去自由了。

裝滿家用的黑色塑料袋被拿走了一些，還剩幾個。黑美人說：能幫我個忙嗎？我想把這些存在你店裡。

郁歡對她的豁達表示讚許，她是活在當下的真正踐行者。（二九）

➤➤➤日落（二八）

房東 租客

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