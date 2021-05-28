想起來，我小時候有很長的時間不敢吃生魚片。直到十歲左右，才在日本料理店大人一定會點生魚片的情況下，嘗試了一小塊，還不沾芥末。

「生魚片要沾芥末哦！殺菌。」大人說。

想起這件事，我的鼻子都會癢癢的，好像芥末衝上鼻頭的感覺。

吃完飯，我們坐捷運 到了西子灣站，穿過西子灣隧道、穿過中山大學校園，來到海邊。

海邊黑濛濛的，什麼也看不清，可是有海浪的聲音、有海洋的氣味，偶爾還有船隻經過。

生長在青島的曉琪說：「從小生活在海邊，對海就是有感情，到了海邊總是很開心，覺得很熟悉。」

「什麼都看不見，明天再來吧！」我提議。

「晚上有晚上的感覺，白天有白天的感覺，都很好。」曉琪很能滿足。

我們沿著海邊走了一圈，路上少有行人，但是途中看到幾個騎摩托車來的年輕人在礁石上乘涼。我們互不認識，卻因為海而感到親切。

我們開始向捷運站的方向走去。這一路有摩托車和汽車 ，空氣不太好，曉琪開始咳嗽。她戴上口罩 說：「有沒有冰淇淋？我吃冰淇淋就會好一點。」

「咳嗽買冰淇淋，會不會很奇怪？不然我進去買好了。」我說著就看到前面有一家便利店。

我一進去，就問有沒有冰淇淋，曉琪從後面邊咳嗽邊跟進來。

「有！」老闆說著指向冰櫃，讓我自己挑。

我付了錢馬上就走，曉琪又從後面一路咳嗽跟出來。我把冰淇淋遞給她，她馬上打開來吃。

「你看，吃了就好了。」曉琪呵呵笑。

「有用就好。」我發現很多事情不必理解，接受就行。（一一）

➤➤➤一路有你（一○）