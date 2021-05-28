為了找到母親，蕭培龍還加入一個專門幫助失蹤老人的公益組織。他幫助別人，心裡也希望有人能幫助他母親。有段日子，他經常找理由從家裡出去，回來時衣衫襤褸、精神不振，要迷糊上很多天，才能回歸正常生活。面對魏敏奇的詢問，他不是支支吾吾，就是一言不發，很像一名失憶症患者。

當年，蕭培龍帶還是女朋友的魏敏奇回老家，指給她看那片荊棘叢生的野地──這就是我們家的宅基地。那時候，她還想，多好的地啊！這家人為什麼不在那裡造房子，造那種三層樓的房子，頂樓平台上放一個衛星鍋，可以接收來自四面八方的信號。她並不知道，那裡曾有過木頭房子，也有過一場火災。

整個故事中，最讓魏敏奇難以置信的是，丈夫的母親竟然是一名聾啞人，從別處拐賣而來。她還抽菸，和人哎哎呀呀地頂嘴。當年，她在村子裡，可沒少跟人吵架，嘴上吵不過，就用頭去撞別人，把人撞倒在地上，還在一旁拍手大笑。那件事情發生後，自然沒有一個人同情她，更不會有人關心她到底去了哪裡。

丈夫出走後，魏敏奇眼前不時晃動著流浪漢、拾荒者等來路不明者的身影。他們在小區外頭轉來轉去，在垃圾桶裡淘吃的，或者乾脆閉著眼睛，蜷在街角落睡著了。髒兮兮的長髮，臉龐黑瘦，渾身散發出怪味兒，讓她寢食難安。好像那些人中就有她的丈夫，有她丈夫的母親，母子倆此刻正在一個臭氣熏天的地方團聚。

有一次，她從商場裡出來，把手裡的食物順手遞給一名拾荒者，那是一只新鮮出爐的奶油蛋糕。那個人面無表情地接過去，撕開包裝紙，狼吞虎嚥地吃起來。事後，她又覺得自己的行為實在有些莫名其妙，這個縣城裡有那麼多佝僂著身子在垃圾桶裡撿吃的人，她怎麼關心得過來。

當年，魏敏奇剛到這裡時，低著頭到處找工作，賣衣服的工作、超市收銀員的工作、給人帶小孩的工作。這些工作長則幾個月、短則十幾天，她都做不久。丈夫蕭培龍比她也好不到哪裡去，惟有一份商場保安的工作，他幹到離家出走。

丈夫離開後，保潔員的工作順理成章來到魏敏奇面前。慢慢的，她喜歡上了去不同的人家屋裡工作，細細打量別人家的房子、家具、牆壁上的全家福，想像著這一家人的生活場景。對這一切，她充滿興趣，有一種難言的好奇心。整個屋子裡，她知道哪些地方最容易藏汙納垢，而哪些角落又最易被清潔者忽視。她的工作就在他人視若無睹處展開。

尤其是玻璃。只須瞥上一眼，她就知道哪些玻璃是好的，哪些質量欠佳，天生不足。那些好的玻璃，看著清澈、透亮，沒有氣泡、沒有劃傷、沒有線道和斑點。更重要的是，它們散發出堅定、果決的氣息，塵灰和水漬也無法遮擋它的光芒。

有一次，她去一間單身公寓，給一年輕姑娘做保潔。公寓空蕩蕩的，大統間裡只放著床、沙發和茶几等少數幾樣簡陋的家具。敞開式廚房冷冷清清，沒有油煙機、沒有灶台，只有一個似乎好久沒有使用過的電磁爐。地板和玻璃窗看著也還乾淨，似乎沒有大搞衛生的必要。這是一間精裝交付的公寓房，每個房間的陳設都差不多。姑娘斜躺在床上塗指甲油，兩人有一搭沒一搭地閒聊著。姑娘問她一個月賺多少，家裡都有什麼人，丈夫是做什麼的。

關於丈夫的出走，魏敏奇從來沒有說過實話。流傳在親戚們口頭的版本是，丈夫蕭培龍炒股炒丟了家裡的錢，羞愧地離開了。對此，他們都同情她，並對離家者的行為表示憤慨，認為他肯定在外面找了別的女人，不然不會這麼做。

面對姑娘的詢問，魏敏奇沒想到自己會將所有情況和盤托出。她的丈夫蕭培龍不是炒股虧損離家出走，而是去尋找他的啞巴母親了。

一個人連話都不會講，怎麼可能找到？

毫無線索啊，比大海撈針還難呢！

人家還有大海可撈，可你去哪裡撈？

……

她帶著激憤與怨懟，訴說著丈夫的荒唐行為。而那姑娘一聲不吭，安靜地塗著指甲油，甚至連頭也沒抬一下──魏敏奇毫無察覺，繼續往下說。（二）

➤➤➤還鄉（一）