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台最年輕新冠死者 36歲男確診隔天病亡

萬鑫鑫的陶藝課（八）

藍曉鹿

「至於那些沒事就坐在轉角中藥行吹冷氣、聊八卦的歐巴桑聽見了，就更不曉得會編派成什麼樣子了。只怕我收攤時經過那裡，生化湯包都會自動從櫃檯後面跳出來，朝我招手，要我帶它們回家去了。我把她養得這麼大，她想幹麼就幹麼，我只拜託她不要鬼吼鬼叫，弄得整個市場裡賣苦瓜、賣鹹蛋的臨時攤販，都知道我們家大齡女兒又被男人甩了。她丟得起臉，我可是要好生顧著一張老臉哩！」

媽媽麗本是住在高山上的原住民，自從嫁給她口中的「老芋頭」之後，就住在基隆與台北交界的地方。萬鑫鑫沒有看過媽媽麗在高山上的生活，不曉得少女時候的她是不是也像其他的原住民女孩一樣愛唱歌。但是她知道，媽媽麗教訓起老芋頭、大哥萬焱焱和她這個時不時就失戀的大齡女兒時，總像唱山歌似，一長段、一長段的，還有韻有律。重點句子更像副歌一樣，一唱再唱，餘音繞梁，三日不絕。

想著媽媽麗唱山歌一樣地教訓他們三個的經典畫面，坐在在駕駛盤後方，鑫鑫忍不住咯咯咯地笑出了聲。

再定睛看前方的時候，不曉得什麼時候，一隻茄子型的火雞不偏不倚地站在泥巴路的正中央，鮮紅的肉髯，後背上還有一粒粒淺色的珠子反射著車前燈射出的光。鑫鑫一時以為自己眼花，不敢相信世上真有後背飾著珍珠的火雞，不由得多看了一眼，這一眼叫她錯過了緊急煞車的時間。回過神來時，忙不迭把方向盤連繞了整整兩個圈。

一聲巨響後，眼前漆黑一片。整個世界同火雞一起消失不見了。（八）

➤➤➤萬鑫鑫的陶藝課（七）

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