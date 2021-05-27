萬鑫鑫的陶藝課（七）

不管位在洛杉磯 的哪裡，只要一路往西，終究會到達美洲大陸最西邊的邊界上，和媽媽麗早上等著大船歸來的基隆港之間，只隔著一汪太平洋──那個頭蝨王國的後頸部。

她若站在太平洋的這一邊，對著彼岸大吼：「我想回台灣 ……」保證那一端的媽媽麗會嚇得驚跳起來，從木櫥後方探出頭來：「是誰在那裡鬼叫？」

在櫥櫃前方排隊的人也聽到了萬鑫鑫的吼叫，他們準會七嘴八舌地勸媽媽麗說：「啊喲，一個女孩子在外國，也頂不容易的。」

「我說阿麗啊，就讓她回來吧！」

「是啊，用做魚片剩下的魚頭和魚鰭，切一塊老豆腐下去，燉一大鍋白湯，給她好好補補……」

媽媽麗聽了，剁魚的手忍不住顫抖，又大又滑的魚頭沒有照平常那樣，落到案板下方的鐵桶裡，而是「凸──」的一聲，越過櫥櫃頂，飛出去老遠。

「她想做什麼，誰攔得住啊？打小就和那個老芋頭一樣，父女倆一個模子刻出來的！想做什麼，八百頭牛也拉不回來。老芋頭在的時候，每隔幾年，就要租個店面，不出三個月把幾年麵攤攢的積蓄，統統燒光光、燒了了。人家經一次事，長一次智，他哪，只會長痔瘡，過幾年又來一次。他最後一次投的店面是他女兒──萬鑫鑫，還指望她給我們萬家撐門面哪！」

媽媽麗說到激動時，揮舞著柳刃刀，指點著傳統市場。「你們這些跟我好的，心疼她，讓我用魚頭煮豆腐湯給她補身體。若叫市場左邊的那家牛肉攤聽見了，大概就會變成『細燉牛尾來補小月是最好的』。」（七）

➤➤➤萬鑫鑫的陶藝課（六）