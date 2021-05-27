他這樣說的時候，眼神躲著郁歡，他拒絕與妻子對視。郁歡在那一刻，看到劉翔的徬徨和軟弱。這種發現讓她突然感到失去了依靠。

在這座城市裡，每天都有破產 的人、每天都有倒閉的店鋪，現在這些名詞就要落在他們身上了。夫妻兩個在滂沱大雨後，坐在車裡，茫然望著窗外。雨過天晴，轉眼間太陽就出來了，熱烈地照在濕漉漉的大地上。郁歡的頭腦中莫名其妙地冒出一句台詞：太陽出來了，太陽不是我的。

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秋天落葉的時候，張洪立來，手中拎著一把燒水壺，還給郁歡。說他就要回國了，反覆掂量過，覺得還是深圳有前途。這兩年也沒白來，拿個洋學位回去，對未來升職有好處。又留下電話號碼，說如果去深圳，一定找他。郁歡問有什麼需要幫助的，張洪立說沒有，來時兩個箱子，回去還是，輕裝。

狄先生下了最後通牒，房租也到期了。劉翔緊張了三個月，必須做一個了斷。時間是世界上最好的東西，它讓緊張變得麻木，讓看似遙遠的事物就在眼前。

既然該想的方法都想了，還沒有辦法化解，只能順其自然。劉翔迎來了人生中的第一次破產。原本以為無法承受，真的來了，反而平靜下來。

劉翔定下心，開始有條不紊地收尾，好像一場戰爭，到了打掃戰場的時候。他開始給菸酒公司打電話，處理貨物，能退的退，不能退的，就折價處理，一時小店亂作一團。客人們來，對此很吃驚，問及原因，都說房東 貪婪。哈利是猶太 人，聽說房東與劉翔同族，搖頭說：他真的不必要，我們猶太人都是相幫的。（二八）

➤➤➤日落（二七）