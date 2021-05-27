我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

日落（二八）

陸蔚青

他這樣說的時候，眼神躲著郁歡，他拒絕與妻子對視。郁歡在那一刻，看到劉翔的徬徨和軟弱。這種發現讓她突然感到失去了依靠。

在這座城市裡，每天都有破產的人、每天都有倒閉的店鋪，現在這些名詞就要落在他們身上了。夫妻兩個在滂沱大雨後，坐在車裡，茫然望著窗外。雨過天晴，轉眼間太陽就出來了，熱烈地照在濕漉漉的大地上。郁歡的頭腦中莫名其妙地冒出一句台詞：太陽出來了，太陽不是我的。

8

秋天落葉的時候，張洪立來，手中拎著一把燒水壺，還給郁歡。說他就要回國了，反覆掂量過，覺得還是深圳有前途。這兩年也沒白來，拿個洋學位回去，對未來升職有好處。又留下電話號碼，說如果去深圳，一定找他。郁歡問有什麼需要幫助的，張洪立說沒有，來時兩個箱子，回去還是，輕裝。

狄先生下了最後通牒，房租也到期了。劉翔緊張了三個月，必須做一個了斷。時間是世界上最好的東西，它讓緊張變得麻木，讓看似遙遠的事物就在眼前。

既然該想的方法都想了，還沒有辦法化解，只能順其自然。劉翔迎來了人生中的第一次破產。原本以為無法承受，真的來了，反而平靜下來。

劉翔定下心，開始有條不紊地收尾，好像一場戰爭，到了打掃戰場的時候。他開始給菸酒公司打電話，處理貨物，能退的退，不能退的，就折價處理，一時小店亂作一團。客人們來，對此很吃驚，問及原因，都說房東貪婪。哈利是猶太人，聽說房東與劉翔同族，搖頭說：他真的不必要，我們猶太人都是相幫的。（二八）

➤➤➤日落（二七）

破產 猶太 房東

上一則

街道譯名趣談

下一則

轉山為誰

延伸閱讀

日落（一五）

日落（一五）
哈利再開砲 稱王室生活如「楚門世界」

哈利再開砲 稱王室生活如「楚門世界」
哈利再開砲 稱王室生活如「楚門的世界」或動物園

哈利再開砲 稱王室生活如「楚門的世界」或動物園
日落（一四）

日落（一四）

熱門新聞

黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（上）

2021-05-22 03:02
黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（下）

2021-05-23 03:02
來自台北和台中的林筱菁（左）和廖宜霈，因到成大讀書，留在台南七股十份里小漁村成立「股份魚鄉」，發展食魚教育的跨域事業。(記者吳淑玲／攝影)

外地2女成大讀書留駐台南七股 食魚教育翻轉漁村

2021-05-24 07:00
張大千1945年作「讀書圖」，設色紙本、立軸，估價500萬港元起。（圖：邦瀚斯提供）

看中國藝術勾勒的輪廓 女子無才真的是德？

2021-05-20 21:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？