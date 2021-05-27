現在幼兒園搬走了，教堂還在，已經列為古蹟 。

記得幼兒園的時候，早上要做彌撒。雖然聽不懂牧師說什麼，可是教堂裡很安靜、很涼快，我還是比較喜歡去的。坐在長長的板凳上，覺得天使 在我身邊飛來飛去，以為那是教堂裡彌撒時間的特殊效果。

後來才知道，無論到了哪裡，都有天使飛來飛去。只不過長大了容易被世界的生相誘惑，自己迷途了，還以為天使不見了。

過了愛河會經過飯店。從前幾乎每次經過飯店，都會看到穿制服的服務員，拿著水管在沖洗人行道。尤其是在炎熱的夏天，經過飯店門口，總是一股清涼湧上來。

飯店已經關門了，不過每次經過那裡，還是會想起穿制服、拿著水管沖洗人行道的服務員。

想像力好比一個修圖軟件，可以把雜亂的建築、擁擠的車輛、各種影響畫面平衡的東西都清除掉，把最美麗的景象拼在一起，成為另一個都市。

還沒走到學校，我突然不想去了，提議直接去吃晚飯，曉琪說好。不知道因為她是天使，給了我暗示，還是因為她是天使，所以不介意我突然變卦，總之，和她在一起，像是有天使護駕。

我們來到一家半自助的日本 料理店，要自己拿餐具和倒茶，然後坐下點菜。

「分量大又好吃哦！」曉琪很開心。

「意外收穫。」我也滿意。

老闆兼廚師在吧檯後面，邊切生魚片，邊跟吧檯的顧客用台語聊天，說著他們的米都哪兒進的貨、這家店開了多久等等。

我一邊給曉琪翻譯，一邊感覺很鄉土。（一○）

➤➤➤一路有你（九）