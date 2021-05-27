王幼嘉／圖

那年冬天，丈夫蕭培龍不辭而別後，魏敏奇的食慾無端變得亢進。不出幾個月，她的體重從原先的九十多斤蹭蹭往上竄，增至一百四十幾斤，硬生生地把一個體型勻稱的中年婦女，整成一枚巨無霸。她看到鏡子裡那張胖得像發麵饅頭似的臉，抽抽噎噎地哭了。

之後幾個月裡，魏敏奇對著鏡子，先是把體內殘餘的眼淚逼乾，再將身上排山倒海的肉一點點摳將下去。四月中旬的一天，她開始走出家門，去別人家幹活，擦玻璃、打掃衛生。先是跟著人去，後來，自己慢慢接活幹。

她喜歡擦玻璃，一擦就是大半天，也不用跟人說話。

丈夫走後，她就不怎麼說話。

她喜歡那些玻璃，她的大部分工作便是對付它們，讓一塊黏糊糊、髒兮兮的玻璃變得透明、潔淨，映照出更多的光亮，是她的無上職責。

連夢裡，魏敏奇也在擦玻璃。丈夫蕭培龍的臉躲在逐漸變亮的窗玻璃後面，愁眉苦臉地望著她，好像要和她說什麼。她急得在夢裡喊出聲來。夢醒後，她發現自己的半張臉都濕透了。

即使在夢裡，丈夫也不願多說什麼。

那些事情，還是蕭培龍臨走前，寫在紙條上──給她看的。紙條上的字跡歪歪扭扭，好似青春期男孩寫的情感告白。他平靜、溫柔，錯字連篇，辭不達意地訴說了自己的遭遇，他的家庭、小時候經歷的一切。他連當著她的面親口訴說的勇氣都沒有，卻有離家出走的勇氣。

當深夜無法入眠時，丈夫的講述慢慢轉化成畫面，在魏敏奇腦海裡來來回回，反覆播放。每次又按照自己的理解，不斷添加進去一些，比親眼所見還要真實。

魏敏奇去過丈夫老家，位於浙東山區，一個荒僻的古村落。山路崎嶇，最近的省級公路在五、六公里之外，與集市更是相距二十公里以上。

他小學一年級便住校，周末才回家，回家拿大米、蒸菜、柴火，交給學校食堂。如果大雪封山，就不能去上學，連木門都推不開。一家老小不得不等到冰雪消融才出門。他的母親是個啞巴，被人從外鄉拐賣到此地，賣給他父親做老婆，生下他們兄妹兩人。

他一生下來便被抱到祖母屋裡，連一口奶都沒喝過。他的妹妹則要幸運一些，在母親屋裡長到三歲後，被外村的姑媽領走。事情發生在他八歲那年，母親燒柴時，還拎著黃酒瓶，喝得醉醺醺的，不小心將整座木屋點著了。

那天，正巧父親和祖父母在鄰村姑媽家喝喜酒，宴席剛剛開場，村長派人找到他們。一家三口一路哀號著奔跑到家，發現木頭房子已化作一片瓦礫場。黑亮的椽木倒在濕漉漉的泥地裡，散發出刺鼻的焦味。

有人說，他的啞巴母親見火勢擴大，無法控制，便驚慌失措地逃走了。也有人說，她是被祖父一怒之下揮鋤趕走的。臨走前，腦門上還留著一個大血包。

他放假從學校趕回去，已是房倒屋塌、片瓦不存。年邁的祖父母住到叔叔家。他的父親不得不繼承祖父衣缽，去山上當了守林人。他的妹妹就此落戶在姑媽家，只有他無家可歸。

火災發生後，他一直借住在學校裡，靠好心人的資助陸續讀完小學、初中。他成績不算好，也沒有讀下去的必要。從學校出來後，他做過搬運工、超市理貨員、小區保安。

父親去世那年，他趕回去。他的父親死在林場木屋裡，被人發現已經是半個月之後。他無法從那具高度腐爛的屍體上，認出父親的面容。自從十五歲離家後，他再也沒有見過他。屍體被噴上白酒，就地掩埋後，也沒有立碑，他就下山了。

至於母親，從來沒有人在他面前提及過。直到有一天，他在網上看到一條尋人啟事，說某地有戶人家若干年前在山上撿到一名聾啞女，並成為失偶男主人的第二任妻子。現在男主人過世，聾啞女失去依靠，又為黑戶，無法上醫保 。他們想尋找聾啞女在世的親人，給她找個庇護 所。他看了照片上的女人，一點不像自己的母親，但還是興沖沖地趕了過去。

明明知道那個人不是我媽，可我還是想去看上一眼。

好像我媽就躲在那個可憐女人的身後，我只有親眼看過，才能放心。（一）