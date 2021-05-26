萬鑫鑫的陶藝課（六）

「反正，」鑫鑫強調說：「你今天再不吸地，我晚上就不回來了。你就和受精蛋一起睡吧！」

好啦。儘管他很火大，還是把地吸了。但是吸完之後，火氣就更大了，這不就叮咚叮咚來簡訊鬧著要分手了！

鑫鑫轉動著方向盤，無目的地行駛在後半夜的馬路上。她突然羨慕起住在髮叢中的蝨子家族來了。如果兩個頭蝨吵架了，卻依然住在同一個小小的腦袋瓜上，大可以假裝去別的髮區散個步，然後就偶遇了。加上蝨子自己的腦瓜又迷你到另一個等級了，除了找頭皮屑吃，也沒剩多少空間去記仇。偶遇之後，自然就言歸於好了，開心地吊在同一根髮尾上盪鞦韆。

哪像洛杉磯 這麼大，要去什麼地方，才能偶遇金髮苜蓿哪！

不覺之間，一條路已經走到了頭，她只好來個大迴轉。對嘛！不要一條胡同鑽到底，弄得自己沒路可走。她大可以把地球當作一個巨人的腦瓜，而她萬鑫鑫這個萬小蝨子現在正位於左耳後方的完骨穴，台灣 大概就是右耳下方翳風穴那一塊吧！

這個念頭讓鑫鑫開心得臉頰一陣暖熱。下午的時候，媽媽麗叫她留在左耳完骨穴那裡，不要去影響了右耳翳風穴的熱鬧好事。她竟一時沒了對策。

其實那還不容易。她可以「散步」到沒長頭髮的光溜溜後頸部，從那裡偷看一下右耳周圍，一覽無遺地看過去，不就如朕親臨了？

她再次調轉車頭，一路朝西開去。儘管從小就沒什麼方向感，但是她清楚知道腳下這片誕生牛仔片的荒蠻之地，處於美國 的大西部。（六）