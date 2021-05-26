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台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

日落（二七）

陸蔚青

明月就笑，說：咱們同胞，住房與西人不一樣。有時候從外表看一棟房子，是看不準的。西人的房子外表普通，內裡裝修保養極好；華人買房圖大，卻疏於保養。我剛看那家，裡面正經家具都沒有一件，亂七八糟的裝飾品都是yard sales（後院拍賣）買來的。好像一個雜貨店。

郁歡聽了，心跳一下，想到朱海洋說這幾天賣房，就問房子在哪裡。明月說房子是好位置，正對著聖杰斯福教堂，風水是一流的好。可惜兩個人要離婚，吵得臉皮也不要了。三個孩子，最小的還抱在懷裡。哎呀真是……再好的風水也要福人住才行。

原來真是朱海洋的房子。劉翔回來。兩個人感嘆了一番。說到少華，還在婚姻糾結中，過不下去，又離不得，每天煎熬，又忍不住氣，常常開車跟蹤毛麗麗，整個人都變得神經了。

劉翔有些動情，說：好歹我們在一起，比什麼都強。又說到狄先生如今整天修房子，就是這個破房子，還要那麼高的價錢，劉翔著實覺得不值。真的拚力買了，修繕也不知道要多少，實在是一個黑洞。郁歡有同感。

兩個人坐下來，劉翔喝了點酒，對給他做飯的郁歡立下誓言，說：你放心，店沒了，我去找工作。給我三年，讓你們過上好日子。

郁歡說：那房子呢？還賣不賣？劉翔說不賣了。不怕吃苦的人是打不敗的。

周日劉翔和郁歡在江泰隆菜市場買菜，小武在店裡值班。來電話說狄先生到店裡，來談賣店事宜。那時他們正行駛在路上，天空突然下起雨，劉翔就把車停在路邊。暴雨來得快，走得也快，風停雨住，劉翔還不開車回去。

郁歡說：走吧！

劉翔說：我不想回去。（二七）

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