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台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

一路有你（九）

孫愷愉

我們住進了中央公園對面的酒店。我不記得小時候有這個公園，原來之前這裡是體育場和游泳池。

堂兄弟姊妹幾人曾經一起上游泳課，下課之後伯父會來接大家，然後帶著一車的小孩去枝仔冰城吃冰棒。我沒把游泳學好，冰棒倒是吃了不少。

酒店旁邊是新建的大統百貨。自從原來的大統百貨在火災中燒毀之後，我的一項童年樂趣也跟著消失了。從前的大統百貨，頂層有美食街和遊樂場，還有一個摩天輪。我沒坐過摩天輪，但是每次都會在美食街買玉米熱狗。

入住之後，我打算和曉琪走一遍小時候上學的路線，然後再去西子灣。

途中經過奶奶家，堂哥還住在那裡。

「要不要去看一下你哥？」曉琪問。

我想了一下，還是把遊客當個透，什麼熟人都不見吧！前幾天已經探過親了，今天要旅遊。

舊地重遊其實不可能，因為沒什麼地可以一直舊下去。

奶奶家附近有一個紀念館，在我們小時候是個無人居住的廢墟，也有很多鬧鬼的傳說。同學們和堂兄弟姊妹們稱它「鬼屋」。現在雖然有人管理、有人參觀，也不見得就不是鬼屋吧？

不過有鬼沒鬼其實無所謂，彼此尊重，和平共處不就好了嗎？

有了新的視角，不管到哪裡，都是新的感覺。

小時候，母親每天都騎摩托車載我上學，途中一定會經過愛河。那時的愛河難聞的氣味很重，但是河流兩岸都有可愛的景象。

經過愛河之前，會先經過我上過的幼兒園，幼兒園旁邊有個天主教堂。（九）

游泳 美食 中央公園

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